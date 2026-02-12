　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎

▲▼威力彩。（圖／記者湯興漢攝）

▲今晚威力彩若中頭獎，將寫下史上第三高紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

記者董美琪／綜合報導

威力彩第115000013期今晚開獎，單注若抱回頭獎，將創下史上第三高紀錄，也引發民眾搶購熱潮。隨著關注度上升，過往頭獎得主的後續生活再次成為討論焦點，其中一位被稱為「最年輕億萬得主」的幸運兒，自赴澳洲留學後便與台彩失聯，近況仍是謎。

回顧歷史，中獎案例中最吸睛的是一名18歲學生，一舉抱走8.5億元，改寫人生軌跡。台彩董事長黃志宜指出，該學生家境普通，並未因突如其來的巨款荒廢學業，而是運用獎金繼續進修、規劃未來。黃志宜表示，多數頭獎得主如今已經成家立業，但這位年輕得主在完成澳洲碩士學位後，雙方再無聯繫，其生活狀態仍不明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，台彩史上還出現過多筆高額頭獎紀錄。最高紀錄為2015年4月的30.03億元，由台中四名上班族合資購買，每人僅花300元；第二高為28.73億元，開出於台北士林的知名彩券行；第三高則為27億元，由三名20至30歲親友在新北三峽合資800元幸運中獎。

台彩12日晚間開出第115000013期威力彩：

第一區獎號由小到大依序為06、10、22、25、32、35，第二區03。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎
八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙秀火辣身材
快訊／威力彩「頭獎13.5億」開獎了　財神爺今晚去誰家
快訊／大樂透春節加碼連開20天！百萬大紅包、小紅包獎號出爐
「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎

快訊／大樂透春節加碼連開20天！百萬大紅包、小紅包獎號出爐

情人節前夕的清醒告白：他到底愛不愛我？拆解曖昧男「不願確認關係」的三大真實心理

入住韓國飯店！「自備1物秒爆炸」罰3萬韓元　台人愧疚：犯了大錯

旗山新春點燈！「金蕉枇」萌獸坐鎮武德殿　5大燈區亮到元宵

情人節不只浪漫！學會3招「長久愛法」：不在眾人前指責是底線

2026火馬年財位曝光！民俗專家點名「辦公室擺1神物」業績翻倍

人生分水嶺是羊水！她曬阿嬤紅包「厚到像磚」　全場搶認親

「春節降雨熱區」一次看　除夕冷空氣影響降溫

南投焚化爐計畫將嚴審　彭啓明：建議先做好垃圾減量

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

星城Online紅包魚席捲全台！小編帶你們吃火鍋搭小黃拿紅包，再爽抽北海道機票

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎

快訊／大樂透春節加碼連開20天！百萬大紅包、小紅包獎號出爐

情人節前夕的清醒告白：他到底愛不愛我？拆解曖昧男「不願確認關係」的三大真實心理

入住韓國飯店！「自備1物秒爆炸」罰3萬韓元　台人愧疚：犯了大錯

旗山新春點燈！「金蕉枇」萌獸坐鎮武德殿　5大燈區亮到元宵

情人節不只浪漫！學會3招「長久愛法」：不在眾人前指責是底線

2026火馬年財位曝光！民俗專家點名「辦公室擺1神物」業績翻倍

人生分水嶺是羊水！她曬阿嬤紅包「厚到像磚」　全場搶認親

「春節降雨熱區」一次看　除夕冷空氣影響降溫

南投焚化爐計畫將嚴審　彭啓明：建議先做好垃圾減量

春日追櫻迎春健行趣　新北推烘爐地、太極嶺步道賞花秘境

強制車險保額增至300萬！卓榮泰拍板　今年7月1日上路

賈永婕訪義光教會「看到人性光輝」　被門口文字感動曝心聲

新北三峽河自行車道鋪面翻新　新增路燈提升通行安全

基隆搜救犬隊獲醫療後盾　產官民合作提升救災戰力

威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

快訊／威力彩「頭獎13.5億」開獎了　財神爺今晚去誰家

「樂天三本柱」續約成功破除謠言！　河智媛、禹洙漢真實心聲曝光

【在做特技表演嗎？】豪車過U型彎開到後輪翹起　後方貨車直接順利開過XD

生活熱門新聞

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

超狂尾牙平均每人20萬↑！13%員工年薪破千萬

行動電源爆炸「起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

即／6縣市低溫特報！跌破10度

不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」較實在

師上課亮刀：手剁掉就不用寫功課！

「過年不能穿紅衣」婆婆罵：全世界都知道！媳回5字

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

智生活App爆16項資安漏洞　300萬用戶恐個資外洩、交易遭駭客攔截

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

威力彩今上看13.5億　包牌攻略一次看

更多熱門

相關新聞

即／威力彩「頭獎13.5億」開獎了

即／威力彩「頭獎13.5億」開獎了

威力彩連續30期槓龜，今天頭獎上看13.5億元，鉅額的獎金讓彩迷紛紛前往彩券行下注，希望財神爺今晚的眷顧自己，過年前夕拚一筆年終大獎。

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

威力彩13.5億全攻略！包牌密技、集資地雷一次看

威力彩13.5億全攻略！包牌密技、集資地雷一次看

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

威力彩今上看13.5億　包牌攻略一次看

威力彩今上看13.5億　包牌攻略一次看

關鍵字：

威力彩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面