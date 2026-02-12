威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎

▲今晚威力彩若中頭獎，將寫下史上第三高紀錄。（圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

威力彩第115000013期今晚開獎，單注若抱回頭獎，將創下史上第三高紀錄，也引發民眾搶購熱潮。隨著關注度上升，過往頭獎得主的後續生活再次成為討論焦點，其中一位被稱為「最年輕億萬得主」的幸運兒，自赴澳洲留學後便與台彩失聯，近況仍是謎。

回顧歷史，中獎案例中最吸睛的是一名18歲學生，一舉抱走8.5億元，改寫人生軌跡。台彩董事長黃志宜指出，該學生家境普通，並未因突如其來的巨款荒廢學業，而是運用獎金繼續進修、規劃未來。黃志宜表示，多數頭獎得主如今已經成家立業，但這位年輕得主在完成澳洲碩士學位後，雙方再無聯繫，其生活狀態仍不明。

此外，台彩史上還出現過多筆高額頭獎紀錄。最高紀錄為2015年4月的30.03億元，由台中四名上班族合資購買，每人僅花300元；第二高為28.73億元，開出於台北士林的知名彩券行；第三高則為27億元，由三名20至30歲親友在新北三峽合資800元幸運中獎。

台彩12日晚間開出第115000013期威力彩：

第一區獎號由小到大依序為06、10、22、25、32、35，第二區03。