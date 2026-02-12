她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

▲女子與男友網戀1年衝當鋪借400萬，所幸被警方識破是AI。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙集團連「臉」都能造假！彰化市一名女子為了和交往一年的「男友」共築愛巢，差點把名下房地產拿去抵押借400萬元，直到當舖業者察覺有異通報警方，員警到場一看視訊畫面，瞬間戳破這場騙局——這不僅是典型的假愛情交友，更是彰化首度曝光的「AI合成視訊」詐騙。

彰化警分局今（19）日發布這起堪稱「科技戀愛詐騙」的指標個案。受害女子小雪（化名）日前到彰化市某當舖，打算用名下房產抵押貸款400萬元，理由是「男友快來台灣了，要一起買房子」。業者一聽直覺不對勁，立刻通報民族路派出所。

員警陳易廷、張高苑到場時，小雪正和男友視訊。警方仔細一看，畫面中男子的臉部表情、背景光影都有些「卡卡」，甚至眼神和嘴型對不上，明顯是AI合成的深偽影像。更詭異的是，兩人認識才一年、從未見過面，對方就急著要她拿400萬出來，警方當場判定：這不是愛情，是詐騙。

「他跟我說這幾天就要飛來台灣，我們要一起買房、一起生活…」小雪當下還沉浸在粉紅泡泡中，直到員警一句句拆解：「你們見過面嗎？他來過台灣嗎？為什麼買房的錢不是他出，是妳去借？」她才如夢初醒，嚇出一身冷汗，直呼「差點被騙400萬」。

警方指出，這是近年來首見「AI視訊＋網戀詐騙」的複合式手法，詐團不再只靠文字柔情，而是直接用偽造的「真人影像」建立信任感，連視訊都能造假，民眾根本防不勝防。

彰化分局強調，愛情無國界，但錢有底線。任何未曾見面的網友，只要開口談錢、談抵押、談借貸，十之八九都是騙局。尤其是現在AI技術成熟，視訊「眼見」也不再能為憑，民眾若遇類似狀況，務必撥打165或110求證，別讓一場虛擬戀愛，賠上你一輩子的積蓄。