基隆城際轉運站大掃除　邱佩琳率550志工打造潔淨門面

▲基隆城際轉運站誓師！副市長邱佩琳率550志工「金馬奔騰」大掃除迎新春。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為迎接建城400年重要里程碑，並響應環境部「國家清潔月」政策，基隆市環境保護局今（12日）上午於基隆城際轉運站盛大舉辦「金馬奔騰、乾淨基隆」誓師大掃除活動。副市長邱佩琳、環保局長馬仲豪率領各行政區區長、里長，以及約550名環保志工夥伴齊聚一堂，共同宣誓守護家園的決心，期盼在基隆400年的歷史時刻，以最乾淨的市容迎接嶄新的一年。

環保局表示，本次誓師活動融合「流動的港口﹒世界的基隆」的歷史榮耀與「金馬年」象徵的行動力，號召全民動起來。活動中，各區代表齊聲高喊「金馬奔騰、乾淨基隆」口號，展現攜手守護城市環境的堅定決心，為基隆邁向下一個百年注入滿滿能量。

▲副市長邱佩琳帶頭拚掃基隆城際轉運站。



誓師儀式結束後，副市長邱佩琳隨即戴上手套，親自帶領各區清潔志工代表兵分多路，針對市中心熱點、觀光景點及巷弄死角展開環境整頓行動，重點清除菸蒂、積水容器及違規張貼的廣告物，以實際行動落實環境清潔。

環保局長馬仲豪表示，今年是基隆發展的重要里程碑，透過公私協力、全民「拚掃」，要讓市民與遊客都能實際感受到「流動的港口﹒世界的基隆」所展現的城市魅力。他也呼籲，維護環境需仰賴全體市民共同參與，農曆年前請務必配合「國家清潔月」及大型家具清運期程，提早進行居家環境大掃除。

環保局提醒，若發現環境髒亂點，可撥打清潔隊稽查專線（02-3401-1591），市府將展現「馬上行動」的效率即刻處理。期盼市民攜手以金馬奔騰的氣勢，共創基隆下一個百年的潔淨榮光。

▲環保局長馬仲豪表示透過公私協力、全民「拚掃」，讓市民與遊客都能感受到「流動的港口﹒世界的基隆」。