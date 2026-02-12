　
地方 地方焦點

過年前到位　水上車輛基地聯外道路正式通車

▲▼ 水上車輛基地10米寬聯外道路115年2月13日上午8時正式開放通車 。（圖／水上鄉公所提供）

▲▼ 水上車輛基地10米寬聯外道路，於115年2月13日上午8時正式開放通車 。（圖／水上鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上車輛基地位置座落於嘉義縣水上鄉，距嘉義車站南方約5公里，自柳林平交道以南開始佈設於臺鐵縱貫線東側，近日完成聯外道路的工程，確定在過年前，13日開放通行。

水上鄉長林緗亭率同交通部鐵道局中部工程分局段長陳銘煌、立法委員蔡易餘服務處、嘉義縣議員江佩曄、黃榮俊，以及水上鄉民代表會主席王國智、代表劉俊成等人，於今（12日）進行最後確認包括道路設施完善、交通動線規劃妥適，整體狀況良好，並確保後續通車作業已準備就緒。

▲▼ 水上車輛基地10米寬聯外道路115年2月13日上午8時正式開放通車 。（圖／水上鄉公所提供）

水上車輛基地工程自113年6月開工，總經費約70億元，工期1,400天，預計於117年5月完工。該工程係配合「嘉義市區鐵路高架化計畫」，原位於嘉義車站後方的嘉義機務段，將南遷至水上車輛基地，基地總面積約22.25公頃。

其中，地方最為關注的「聯外道路」工程，近日已完工，施工期間並經交通部鐵道局、水上鄉公所多次履勘確認安全無虞後，正式開放通行，後續也將由水上鄉公所接管維護。

▲▼ 水上車輛基地10米寬聯外道路115年2月13日上午8時正式開放通車 。（圖／水上鄉公所提供）

水上鄉長林緗亭表示，這條道路原僅規劃為基地園區內部道路，經立法委員蔡易餘多次向中央協調爭取後，成功開放供地方使用，該聯外道路位於水上車輛基地東側，全長1,771公尺、路寬10公尺，採雙向雙車道設計，並設有1.5公尺寬之設施帶與完善的農田灌排系統，可預期成為水上鄉重要的聯外幹道。

聯外道路北端距新設臺鐵北回歸線車站約730公尺，可銜接嘉42-1道路、柳林平交道及台1線，並可經由北回太空館前道路通往鴿溪寮平交道；南端則連接水上市區新進街172巷，距臺鐵水上站約450公尺。

▲▼ 水上車輛基地10米寬聯外道路115年2月13日上午8時正式開放通車 。（圖／水上鄉公所提供）

通車後，除提供嘉義機務段人員進出使用外，也將取代原本僅4公尺寬的農路，除可分流車潮更可提升水上鄉的交通便利性與安全性。

