大埔鄉長貪污逾千萬！張永泰15萬交保、吳明勳仍羈押禁見

▲大埔鄉長吳明勳涉嫌貪污，檢方向法院建請延押。（圖／翻攝自大埔鄉公所網站）

記者翁伊森、閔文昱／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉長吳明勳貪污案持續偵辦，檢方今（12）日偵查終結，對9名被告提起公訴，並對最新涉案情況作出裁定。檢方指出，與吳明勳同案的張永泰裁定交保15萬元，並限制住居及出境、出海；而吳明勳則仍維持收押，未解除羈押禁見。

不法取財逾千萬 涉多起工程標案圖利廠商

檢方調查發現，吳明勳自2020年至2025年10月遭搜索前，涉嫌多起工程發包案中洩漏底價、圖利特定廠商，並要求賄賂，不法取財共計1,113萬1,266元。案件中，吳明勳與胞弟吳倚豪在多項工程中圖利特定業者，不法利益高達22萬6,299元；在「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫」標案中，吳明勳與農業觀光課課長侯男向廠商要求補足伴手禮缺口100萬元，廠商張男則趁機詐得100萬元。另還被查出公務車私用，造成鄉公所負擔非公務油料費4,967元，涉背信罪。

家族多名成員涉案 廠商借牌投標也被起訴

檢方指出，吳明勳胞兄、前鄉民代表會主席吳宗霖，也在大埔鄉公所辦公廳舍拆除重建標案中，詐得款項270萬元；大埔藍色公路遊憩廊帶計畫標案中，詐得款項720萬元，涉詐欺取財罪。多名廠商則涉嫌借牌投標、不實登載會計憑證等罪嫌，共同被提起公訴。

檢方強調，吳明勳身為連任兩屆地方首長，卻長期涉及貪污、圖利廠商及要求賄賂，嚴重侵害公帑，影響重大，因此建請法院持續羈押，以防逃亡及勾串滅證。而張永泰因與案情相關但涉案程度較輕，裁定交保並限制行動。