最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》書展熱銷　10天近千本再版加印

▲最高檢察署12日舉行《貪污治罪條例逐條評釋》新書發表會。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署首度參加2026臺北國際書展即創佳績，由32名檢察官合著的《貪污治罪條例逐條評釋》開展10天熱銷近千本，掀起法界與公務體系搶購潮，緊急加印500本。檢方強調，盼釐清法律紅線，讓公務員勇於任事，避免誤觸法網，發揮刑法守護民主法治的正向力量。

最高檢察署今年在臺北國際書展，推出我國第一本《貪污治罪條例》專書《貪污治罪條例逐條評釋》，由檢察總長邢泰釗領軍，集結32位檢察官共同撰寫。新書自2月3日開展以來引發熱烈回響，短短10天銷售近千本，首刷1,000本幾近售罄，已緊急加印500本，預計春節後上市。

最高檢察署今(12)日舉行新書發表會，法務部政務次長黃世杰致詞表示，《貪污治罪條例》向來是社會高度關注且具爭議性的法律，法律人必須透過完整思辨過程，確保法律適用不是機械操作，而是真正落實公平正義。本書凝聚實務與學術觀點，有助於建立穩定的司法公約數。

新書在網路上也引發熱議。有網友質疑是否偏重檢方視角，擔心成為「入罪攻略」；也有人認為「圖利」與「便民」界線長期模糊，本書精準劃分紅線，是公務員的法律護身符，更被形容為「地雷分布圖」，協助依法行政、避免踩雷。

檢察總長邢泰釗指出，「清廉是公務員的生命，法律知識是公務員的盾牌。」他引用德國學者觀點強調，刑法是民主法制的護盾，但若運用失當，也可能傷害民主法治。本書出版目的，正是避免法律適用失衡，保障認真任事的公務員。

除新書銷售告捷，最高檢察署於書展期間舉辦多場座談，場場爆滿，聽眾涵蓋準司法官、法學教授、律師及一般民眾。現場亦播放「正氣5神探」微電影，並發放防詐手冊，展現司法走入人群的柔性力量。

最高檢察署表示，未來將持續透過多元出版與跨界合作，讓法律知識更貼近生活，使法治教育向下扎根，讓法律成為守護國家的溫暖力量。