　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》書展熱銷　10天近千本再版加印

▲最高檢察署12日舉行《貪污治罪條例逐條評釋》新書發表會。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署12日舉行《貪污治罪條例逐條評釋》新書發表會。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署首度參加2026臺北國際書展即創佳績，由32名檢察官合著的《貪污治罪條例逐條評釋》開展10天熱銷近千本，掀起法界與公務體系搶購潮，緊急加印500本。檢方強調，盼釐清法律紅線，讓公務員勇於任事，避免誤觸法網，發揮刑法守護民主法治的正向力量。

▲最高檢察署12日舉行《貪污治罪條例逐條評釋》新書發表會。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署12日舉行《貪污治罪條例逐條評釋》新書發表會。（圖／最高檢察署提供）

最高檢察署今年在臺北國際書展，推出我國第一本《貪污治罪條例》專書《貪污治罪條例逐條評釋》，由檢察總長邢泰釗領軍，集結32位檢察官共同撰寫。新書自2月3日開展以來引發熱烈回響，短短10天銷售近千本，首刷1,000本幾近售罄，已緊急加印500本，預計春節後上市。

▲最高檢察署12日舉行《貪污治罪條例逐條評釋》新書發表會。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署12日舉行《貪污治罪條例逐條評釋》新書發表會。（圖／最高檢察署提供）

最高檢察署今(12)日舉行新書發表會，法務部政務次長黃世杰致詞表示，《貪污治罪條例》向來是社會高度關注且具爭議性的法律，法律人必須透過完整思辨過程，確保法律適用不是機械操作，而是真正落實公平正義。本書凝聚實務與學術觀點，有助於建立穩定的司法公約數。

新書在網路上也引發熱議。有網友質疑是否偏重檢方視角，擔心成為「入罪攻略」；也有人認為「圖利」與「便民」界線長期模糊，本書精準劃分紅線，是公務員的法律護身符，更被形容為「地雷分布圖」，協助依法行政、避免踩雷。

檢察總長邢泰釗指出，「清廉是公務員的生命，法律知識是公務員的盾牌。」他引用德國學者觀點強調，刑法是民主法制的護盾，但若運用失當，也可能傷害民主法治。本書出版目的，正是避免法律適用失衡，保障認真任事的公務員。
除新書銷售告捷，最高檢察署於書展期間舉辦多場座談，場場爆滿，聽眾涵蓋準司法官、法學教授、律師及一般民眾。現場亦播放「正氣5神探」微電影，並發放防詐手冊，展現司法走入人群的柔性力量。

最高檢察署表示，未來將持續透過多元出版與跨界合作，讓法律知識更貼近生活，使法治教育向下扎根，讓法律成為守護國家的溫暖力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎
八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙秀火辣身材
快訊／威力彩「頭獎13.5億」開獎了　財神爺今晚去誰家
快訊／大樂透春節加碼連開20天！百萬大紅包、小紅包獎號出爐
「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

女童誤吞彈珠臉發白！台東民宿老闆神救援　哈姆立克搶回一命

大埔鄉長貪污逾千萬！張永泰15萬交保、吳明勳仍羈押禁見

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》書展熱銷　10天近千本再版加印

曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！女主任羈押禁見　校方訝異震驚

桃園女師爆虐待學生！踹膝蓋打到流血「還亮刀恐嚇」　校方要查了

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

星城Online紅包魚席捲全台！小編帶你們吃火鍋搭小黃拿紅包，再爽抽北海道機票

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

女童誤吞彈珠臉發白！台東民宿老闆神救援　哈姆立克搶回一命

大埔鄉長貪污逾千萬！張永泰15萬交保、吳明勳仍羈押禁見

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》書展熱銷　10天近千本再版加印

曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！女主任羈押禁見　校方訝異震驚

桃園女師爆虐待學生！踹膝蓋打到流血「還亮刀恐嚇」　校方要查了

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

春日追櫻迎春健行趣　新北推烘爐地、太極嶺步道賞花秘境

強制車險保額增至300萬！卓榮泰拍板　今年7月1日上路

賈永婕訪義光教會「看到人性光輝」　被門口文字感動曝心聲

新北三峽河自行車道鋪面翻新　新增路燈提升通行安全

基隆搜救犬隊獲醫療後盾　產官民合作提升救災戰力

威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

快訊／威力彩「頭獎13.5億」開獎了　財神爺今晚去誰家

「樂天三本柱」續約成功破除謠言！　河智媛、禹洙漢真實心聲曝光

【在做特技表演嗎？】豪車過U型彎開到後輪翹起　後方貨車直接順利開過XD

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

快訊／悶死腦麻兒獲特赦！　老母滿頭白髮、拄拐杖現身：謝謝總統

即／超貴車禍畫面曝　6000萬雲梯車擦撞保時捷

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

即／台中某大學女教授倒停車場　送醫不治

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

美女里長洪佳君遭三度性騷！資深前輩要求「抱一下」

更多熱門

相關新聞

最高檢察署出擊臺北國際書展　出版品熱銷破400本

最高檢察署出擊臺北國際書展　出版品熱銷破400本

最高檢察署今（115）年首度參與「2026臺北國際書展」，以豐富多元的出版品與創新司法文創亮相，成功吸引大批民眾駐足參觀。書展開幕以來買氣持續升溫，迄昨（5）日止，各類出版品銷售已突破400本，展位現場人潮絡繹不絕，展現司法出版「走入市場」的亮眼成果。

最高檢出版《貪污治罪條例逐條評釋》

最高檢出版《貪污治罪條例逐條評釋》

軍警防彈背心遭集團化綁標　最高檢曝：高度系統性犯罪

軍警防彈背心遭集團化綁標　最高檢曝：高度系統性犯罪

公務員赴陸遭盤查　陸委會：國安直接進房

公務員赴陸遭盤查　陸委會：國安直接進房

河南公務員考試報名截止日網路崩了！ 10429名職缺...超24萬人報考

河南公務員考試報名截止日網路崩了！ 10429名職缺...超24萬人報考

關鍵字：

貪污條例最高檢法律專書臺北書展公務員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面