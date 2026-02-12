　
地方焦點

春節前夕擴大威力掃蕩　海巡北部分署岸海聯防護國境

▲海巡北部分署岸海聯防護國境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲春節前夕強化掃蕩，海巡北部分署岸海聯防守護國境。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

海巡署北部分署為維護春節重點期間社會安定與國境安全，今（12日）由副分署長覃仁勇、邱泰豐及主任秘書鄭騰詳，分赴基隆八斗子、宜蘭南方澳及新竹南寮等3處漁港主持誓師大會，並同步在宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹等5縣市執行「岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案任務，展現海巡捍衛海疆、守護國境全年無休的決心。

農曆春節將屆，民生物資需求增加，犯罪手法亦日益翻新。為有效防制走私、偷渡及非洲豬瘟疫病入侵，北部分署於今日14時舉行誓師大會，統合所轄3個岸巡隊、5個海巡隊、5個查緝隊及海巡署偵搜犬區隊，並結合財政部關務署基隆關、憲兵指揮部基隆憲兵隊、基隆港務警察總隊蘇澳中隊及基隆市警察局等友軍單位，共動員8艇、55車、3隻偵搜犬、1架無人機及235名人力，執行「岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案任務。

▲海巡北部分署岸海聯防護國境。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，本次任務首次投入「雷達生命探測器」與「手持式穿牆雷達生命探測器」，並運用無人機、機動式熱影像系統及機動雷達車等科技裝備，針對進出港船舶加強安全檢查，同時深入岸際廢棄空屋、碉堡及消波塊等治安熱點進行全面巡查，以具體行動展現海巡強力打擊不法的決心。

北部分署表示，春節重點期間海巡勤務24小時不打烊，查緝走私與偷渡等各項任務亦絕不鬆懈，全力守護國境安全與國人權益。同時呼籲民眾，如在海上或港口岸際發現可疑情事，或於海域遇有緊急狀況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡單位將第一時間趕赴現場處置。

▲海巡北部分署岸海聯防護國境。（圖／記者郭世賢翻攝）

關鍵字：

標籤:海巡春節國境安全走私偷渡科技裝備

