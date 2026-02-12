　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園女師爆虐待學生！踹膝蓋打到流血「還亮刀恐嚇」　校方要查了

▲▼女老師遭控霸凌學生！打到流鼻血、拿刀恐嚇剁手　校方緊急啟動調查。（圖／翻攝自Threads）

▲網友指控國小曾遭女老師虐待、霸凌，學校要查了。（圖／翻攝自Threads）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市某國小一名黃姓女老師被已畢業的校友指控，曾有不當管教與疑似霸凌行為，像是將學生打到流鼻血、踹膝蓋讓學生跪下及言語羞辱等，甚至拿刀恐嚇學生等。桃園市議員黃瓊慧表示，已向教育局要求重啟調查，校方則回應，正積極釐清並深入了解相關細節，將全力維護學生的受教權與師生權益。

受害網友指控　曾遭國小女老師虐待「至今都有陰影」

網友在Threads指控，她就讀桃園市某國小期間，曾經被一名黃姓女老師霸凌、虐待，至今仍留下心理陰影，希望事件能被看見，也詢問是否有其他人受害。她透露，她曾被黃姓女老師叫到教室後方罰寫課文多次，因哭泣被打到鼻子流血，還被踹膝蓋要求跪下，曾被要求交作業才能放學，但作業卻不見了，後來才知道是被老師藏起來。

網友還指稱，黃姓女老師曾要求她脫外套，讓同學聞她身上味道，還有曾要求她上課閉眼、雙手背後，睜眼就被罰站整堂課，某次有其他學生的家長找到學校來討說法，事後女老師竟在講台上暗示是她「背後刺一刀」，要所有同學疏遠她。

其他網友分享類似經歷

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，甚至有許多過往曾被黃姓女老師教導的網友分享類似經驗，有網友說，「我也被老師霸凌過，作業也曾經被藏在老師抽屜裏」、「曾被她搶走交換日記並撕爛，然後告訴全班我們這樣做很可惡很可恥」、「我也被這個老師教過，那時候3年級，他罵我們班同學然後對那位同學吐口水，我掃地的時候，還故意把垃圾丟地板，說沒長眼睛嗎，然後我跟幾個同學就被一直處罰」。

也有網友分享，黃姓女老師過去曾因言語恐嚇學生登上媒體版面，報導指出，黃姓女老師曾多次辱罵一名三年級學生，除了會直接巴掌拍頭外，某次更直接在課堂上亮刀恐嚇「把手剁掉好不好，這樣就不用寫功課了」，導致原本成績名列前茅的學生大退步，甚至對學校產生陰影，被迫轉學。

在 Threads 查看

市議員介入　校方已進行校安通報

對此，桃園市議員黃瓊慧表示，她在社群網站上得知消息後，已立刻向教育局確認狀況，教育局與校方了解後認為事態嚴重，校方已進行校安通報，並要求重啟調查，事件疑似發生2010至2011年間，當時學生就讀五、六年級，時任校長已退休。

黃瓊慧也透露，學校2022至2023年也曾接獲其他的陳情案件，內容包含罰站引發的衝突與疑似毆打學生，但調查結果均為不成立，她會持續追蹤進度。

校方回應　正積極釐清並深入了解相關細節

針對指控，該國小現任教務主任也在貼文下方留言回應，感謝各界對本校的關心，針對網友反映黃老師的教學管教狀況，學校相當深表重視，正積極釐清並深入了解相關細節，將秉持「公正客觀、不偏不倚」的原則處理，全力維護學生的受教權與師生權益，也懇請大家尊重事實，勿轉傳未經查證的訊息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎
八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙秀火辣身材
快訊／威力彩「頭獎13.5億」開獎了　財神爺今晚去誰家
快訊／大樂透春節加碼連開20天！百萬大紅包、小紅包獎號出爐
「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

女童誤吞彈珠臉發白！台東民宿老闆神救援　哈姆立克搶回一命

大埔鄉長貪污逾千萬！張永泰15萬交保、吳明勳仍羈押禁見

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》書展熱銷　10天近千本再版加印

曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！女主任羈押禁見　校方訝異震驚

桃園女師爆虐待學生！踹膝蓋打到流血「還亮刀恐嚇」　校方要查了

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

星城Online紅包魚席捲全台！小編帶你們吃火鍋搭小黃拿紅包，再爽抽北海道機票

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

女童誤吞彈珠臉發白！台東民宿老闆神救援　哈姆立克搶回一命

大埔鄉長貪污逾千萬！張永泰15萬交保、吳明勳仍羈押禁見

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》書展熱銷　10天近千本再版加印

曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！女主任羈押禁見　校方訝異震驚

桃園女師爆虐待學生！踹膝蓋打到流血「還亮刀恐嚇」　校方要查了

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

春日追櫻迎春健行趣　新北推烘爐地、太極嶺步道賞花秘境

強制車險保額增至300萬！卓榮泰拍板　今年7月1日上路

賈永婕訪義光教會「看到人性光輝」　被門口文字感動曝心聲

新北三峽河自行車道鋪面翻新　新增路燈提升通行安全

基隆搜救犬隊獲醫療後盾　產官民合作提升救災戰力

威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

快訊／威力彩「頭獎13.5億」開獎了　財神爺今晚去誰家

「樂天三本柱」續約成功破除謠言！　河智媛、禹洙漢真實心聲曝光

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

快訊／悶死腦麻兒獲特赦！　老母滿頭白髮、拄拐杖現身：謝謝總統

即／超貴車禍畫面曝　6000萬雲梯車擦撞保時捷

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

即／台中某大學女教授倒停車場　送醫不治

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

美女里長洪佳君遭三度性騷！資深前輩要求「抱一下」

更多熱門

相關新聞

國小附幼爆超收A錢！彰縣說明

國小附幼爆超收A錢！彰縣說明

彰化驚傳幼兒園超收弊案，一名國小附設幼兒園的女主任，涉嫌向家長超收費用，並將差額中飽私囊，昨天遭檢方約談後聲押，法院下午裁准羈押禁見。針對這起案件，彰化縣教育處表示，無論公幼或私幼，收費都必須依照「彰化縣教保服務機構收退費標準」所訂定的收費基準表辦理，縣府也會不定期稽查收費項目與金額。

曝綠營前輩點名「2026恐落選」　詹江村：我坦然面對

曝綠營前輩點名「2026恐落選」　詹江村：我坦然面對

快訊／激戰！民進黨2026六都議員登記名單出爐　共24選區預計初選

快訊／激戰！民進黨2026六都議員登記名單出爐　共24選區預計初選

校園霸凌零容忍台南教育局強化調查流程與修復機制

校園霸凌零容忍台南教育局強化調查流程與修復機制

兒遭同學霸凌　家長控安親班老師冷眼滑手機　

兒遭同學霸凌　家長控安親班老師冷眼滑手機　

關鍵字：

桃園霸凌虐待國小教育局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面