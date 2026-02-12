桃園女師爆虐待學生！踹膝蓋打到流血「還亮刀恐嚇」　校方要查了

▲網友指控國小曾遭女老師虐待、霸凌，學校要查了。（圖／翻攝自Threads）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市某國小一名黃姓女老師被已畢業的校友指控，曾有不當管教與疑似霸凌行為，像是將學生打到流鼻血、踹膝蓋讓學生跪下及言語羞辱等，甚至拿刀恐嚇學生等。桃園市議員黃瓊慧表示，已向教育局要求重啟調查，校方則回應，正積極釐清並深入了解相關細節，將全力維護學生的受教權與師生權益。

受害網友指控 曾遭國小女老師虐待「至今都有陰影」

網友在Threads指控，她就讀桃園市某國小期間，曾經被一名黃姓女老師霸凌、虐待，至今仍留下心理陰影，希望事件能被看見，也詢問是否有其他人受害。她透露，她曾被黃姓女老師叫到教室後方罰寫課文多次，因哭泣被打到鼻子流血，還被踹膝蓋要求跪下，曾被要求交作業才能放學，但作業卻不見了，後來才知道是被老師藏起來。

網友還指稱，黃姓女老師曾要求她脫外套，讓同學聞她身上味道，還有曾要求她上課閉眼、雙手背後，睜眼就被罰站整堂課，某次有其他學生的家長找到學校來討說法，事後女老師竟在講台上暗示是她「背後刺一刀」，要所有同學疏遠她。

其他網友分享類似經歷

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，甚至有許多過往曾被黃姓女老師教導的網友分享類似經驗，有網友說，「我也被老師霸凌過，作業也曾經被藏在老師抽屜裏」、「曾被她搶走交換日記並撕爛，然後告訴全班我們這樣做很可惡很可恥」、「我也被這個老師教過，那時候3年級，他罵我們班同學然後對那位同學吐口水，我掃地的時候，還故意把垃圾丟地板，說沒長眼睛嗎，然後我跟幾個同學就被一直處罰」。

也有網友分享，黃姓女老師過去曾因言語恐嚇學生登上媒體版面，報導指出，黃姓女老師曾多次辱罵一名三年級學生，除了會直接巴掌拍頭外，某次更直接在課堂上亮刀恐嚇「把手剁掉好不好，這樣就不用寫功課了」，導致原本成績名列前茅的學生大退步，甚至對學校產生陰影，被迫轉學。

市議員介入 校方已進行校安通報

對此，桃園市議員黃瓊慧表示，她在社群網站上得知消息後，已立刻向教育局確認狀況，教育局與校方了解後認為事態嚴重，校方已進行校安通報，並要求重啟調查，事件疑似發生2010至2011年間，當時學生就讀五、六年級，時任校長已退休。

黃瓊慧也透露，學校2022至2023年也曾接獲其他的陳情案件，內容包含罰站引發的衝突與疑似毆打學生，但調查結果均為不成立，她會持續追蹤進度。

校方回應 正積極釐清並深入了解相關細節

針對指控，該國小現任教務主任也在貼文下方留言回應，感謝各界對本校的關心，針對網友反映黃老師的教學管教狀況，學校相當深表重視，正積極釐清並深入了解相關細節，將秉持「公正客觀、不偏不倚」的原則處理，全力維護學生的受教權與師生權益，也懇請大家尊重事實，勿轉傳未經查證的訊息。