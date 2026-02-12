　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！女主任羈押禁見　校方訝異震驚

▲▼幼兒園老師。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲彰化某公托女主任涉嫌超收遭羈押禁見。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化檢方追查發現，現任某公托女主任，曾獲教育部師鐸獎，涉嫌向家長超收費用，再將差額中飽私囊，昨(10日)遭檢方約談後聲押，法院下午裁准羈押禁見。校方坦言完全被蒙在鼓裡，相當訝異與不解，並做出3點說明，家長更是不敢置信「對教育這麼有愛心熱誠的人，怎麼可能做這種事？」

這起離譜弊案發生在彰化一所公托。依縣府規定，公立附幼每學期收費上限為1萬9,420元，配合中央少子女化對策，第一胎每月繳不到1,000元，第二胎以上及低收、中低收入戶完全免繳。然而這名主任疑似向家長超收，卻只開立3,690元的學校正式收據，差額全數落入口袋。

有家長拿到收據才發現「怎麼繳的和收據寫的不一樣」，原本還以為是行政作業問題，直到昨天多名家長被檢方通知作證，才知道自己可能被「剝好幾層皮」，當場氣炸「真的太扯了！我們這麼相信她！」不過也有家長難以接受，認為她獲獎無數、形象正面，「不可能為了一點錢自毀前程」。

▲學校做出3點說明。（圖／校方提供）

▲學校做出3點說明。（圖／校方提供）

該名主任幼教資歷超過15年，從該間附幼成立之初就轉任至今，平時教學認真、口碑極佳，師長都以她為榮。校方發言人今天受訪時語氣沉重「她真的是非常熱衷教學的主任，教學成效也很好，這件事我們完全被蒙在鼓裡，真的非常訝異。」校方強調，全案已進入司法程序，將全力配合調查，後續也會以保障學生學習權益為優先。

據悉目前只知道學校開立3,690元正式收據，但主任「實際上跟家長收多少錢」，校內無人知曉，至於家長最關心的退費問題，校長回應「這部分要等司法調查，查明金流流向後，依法該怎麼處理就怎麼處理。」全案檢方正深入偵辦中。

彰化縣教育處則重申，公立幼兒園收費都有明確法規，縣府也會不定期稽查，若查獲違規超收，將依《幼兒教育及照顧法》開罰，最重可裁處負責人6萬元以上罰鍰，絕不寬貸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎
八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙秀火辣身材
快訊／威力彩「頭獎13.5億」開獎了　財神爺今晚去誰家
快訊／大樂透春節加碼連開20天！百萬大紅包、小紅包獎號出爐
「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷　親曝被解雇真

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

女童誤吞彈珠臉發白！台東民宿老闆神救援　哈姆立克搶回一命

大埔鄉長貪污逾千萬！張永泰15萬交保、吳明勳仍羈押禁見

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》書展熱銷　10天近千本再版加印

曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！女主任羈押禁見　校方訝異震驚

桃園女師爆虐待學生！踹膝蓋打到流血「還亮刀恐嚇」　校方要查了

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

星城Online紅包魚席捲全台！小編帶你們吃火鍋搭小黃拿紅包，再爽抽北海道機票

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

女童誤吞彈珠臉發白！台東民宿老闆神救援　哈姆立克搶回一命

大埔鄉長貪污逾千萬！張永泰15萬交保、吳明勳仍羈押禁見

最高檢《貪污治罪條例逐條評釋》書展熱銷　10天近千本再版加印

曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！女主任羈押禁見　校方訝異震驚

桃園女師爆虐待學生！踹膝蓋打到流血「還亮刀恐嚇」　校方要查了

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

春日追櫻迎春健行趣　新北推烘爐地、太極嶺步道賞花秘境

強制車險保額增至300萬！卓榮泰拍板　今年7月1日上路

賈永婕訪義光教會「看到人性光輝」　被門口文字感動曝心聲

新北三峽河自行車道鋪面翻新　新增路燈提升通行安全

基隆搜救犬隊獲醫療後盾　產官民合作提升救災戰力

威力彩史上最年輕得主！　抱走8.5億後赴澳留學去向成謎

八點檔女星真實身份是「董事長千金」　登自家尾牙脫衣秀火辣身材

她衝當鋪抵押借400萬！警驚見視訊「愛人卡卡的」是AI　癡情女超崩潰

快訊／威力彩「頭獎13.5億」開獎了　財神爺今晚去誰家

「樂天三本柱」續約成功破除謠言！　河智媛、禹洙漢真實心聲曝光

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

快訊／悶死腦麻兒獲特赦！　老母滿頭白髮、拄拐杖現身：謝謝總統

即／超貴車禍畫面曝　6000萬雲梯車擦撞保時捷

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

即／台中某大學女教授倒停車場　送醫不治

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

美女里長洪佳君遭三度性騷！資深前輩要求「抱一下」

更多熱門

相關新聞

20公頃石虎棲地恐消失　鄉親怒嗆廢土場：撤案

20公頃石虎棲地恐消失　鄉親怒嗆廢土場：撤案

彰化縣花壇鄉三家段佔地20公頃的「日興廢土場」開發案，今（12）日在公所舉行二階環評公聽會，引爆地方強烈怒火。上百位鄉親與民代一早集結抗議，痛批開發單位選址在石虎重要棲地、水源敏感區，不僅破壞生態，更無視居民飲水與生命安全。現場數十名警力維持秩序，仍難擋群眾情緒，一度爆發激烈推擠。

謝典霖嗆「你媽才拖垮籃球」　今澄清：小編回的

謝典霖嗆「你媽才拖垮籃球」　今澄清：小編回的

輪胎噴滾2公里真相曝　竟是雙B競飆

輪胎噴滾2公里真相曝　竟是雙B競飆

國小附幼爆超收A錢！彰縣說明

國小附幼爆超收A錢！彰縣說明

工程車剛燒完…晚間2無牌廢棄車變火球

工程車剛燒完…晚間2無牌廢棄車變火球

關鍵字：

彰化師鐸獎幼師羈押禁見地檢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面