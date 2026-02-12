曾獲師鐸獎竟涉超收A錢！女主任羈押禁見　校方訝異震驚

▲彰化某公托女主任涉嫌超收遭羈押禁見。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化檢方追查發現，現任某公托女主任，曾獲教育部師鐸獎，涉嫌向家長超收費用，再將差額中飽私囊，昨(10日)遭檢方約談後聲押，法院下午裁准羈押禁見。校方坦言完全被蒙在鼓裡，相當訝異與不解，並做出3點說明，家長更是不敢置信「對教育這麼有愛心熱誠的人，怎麼可能做這種事？」

這起離譜弊案發生在彰化一所公托。依縣府規定，公立附幼每學期收費上限為1萬9,420元，配合中央少子女化對策，第一胎每月繳不到1,000元，第二胎以上及低收、中低收入戶完全免繳。然而這名主任疑似向家長超收，卻只開立3,690元的學校正式收據，差額全數落入口袋。

有家長拿到收據才發現「怎麼繳的和收據寫的不一樣」，原本還以為是行政作業問題，直到昨天多名家長被檢方通知作證，才知道自己可能被「剝好幾層皮」，當場氣炸「真的太扯了！我們這麼相信她！」不過也有家長難以接受，認為她獲獎無數、形象正面，「不可能為了一點錢自毀前程」。

▲學校做出3點說明。（圖／校方提供）

該名主任幼教資歷超過15年，從該間附幼成立之初就轉任至今，平時教學認真、口碑極佳，師長都以她為榮。校方發言人今天受訪時語氣沉重「她真的是非常熱衷教學的主任，教學成效也很好，這件事我們完全被蒙在鼓裡，真的非常訝異。」校方強調，全案已進入司法程序，將全力配合調查，後續也會以保障學生學習權益為優先。

據悉目前只知道學校開立3,690元正式收據，但主任「實際上跟家長收多少錢」，校內無人知曉，至於家長最關心的退費問題，校長回應「這部分要等司法調查，查明金流流向後，依法該怎麼處理就怎麼處理。」全案檢方正深入偵辦中。

彰化縣教育處則重申，公立幼兒園收費都有明確法規，縣府也會不定期稽查，若查獲違規超收，將依《幼兒教育及照顧法》開罰，最重可裁處負責人6萬元以上罰鍰，絕不寬貸。