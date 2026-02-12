　
大陸 大陸焦點 特派現場

國台辦喊開放「一試便知」　陸委會「讓市場決定」籲先解除卡關陸生

▲▼ 陸委會發言人梁文傑（2026.2.12） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會副主委兼發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

針對兩岸直航航點全面恢復，我方表示「沒有團客會飛一班賠一班」，大陸國台辦11日引用數據指稱去年兩岸平均客座率高達80%，喊話「放開限制一試便知」。對此，陸委會今（12）日也回應，恢復航點和陸客團來台問題是「雞生蛋，蛋生雞」的問題，我方一直希望透過小兩會協商，無奈對方依舊不願意談，落入「狗咬尾巴」的圈套，開放航點是否「一試便知？」應該讓市場來決定商業機制。話鋒一轉，陸委會也說，我方更希望讓陸生來台，過去將近一萬人來台，現在完全卡關。

大陸國台辦日前引用數據去年兩岸平均的客座率是高達80%，向我方喊話，「開放限制一試便知道」，包括針對兩岸直航航點恢復，疫情解封後，台灣觀光業者也一再呼籲，希望能夠逐步放開。隨著陸方日前宣布先近期先恢復上海團客赴金馬遊，是否帶動我方鬆綁兩岸直航點逐步放開，以及考慮視情況放寬「禁團令」和小兩會近期有無最新互動和進展？陸委會也做出一系列回應。

陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，2023年3月9號陸委會宣佈開放之前既有的5個航點（北上廣深川），又再開放另外10個航點是深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，加起來有15個（直航點）。

梁文傑指出，當初還沒有條件恢復定期航班的航點，陸委會也表態可以申請包機，這13個航點包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、衢州，這13個航點是處於有需求，但沒有條件恢復的狀態。

梁文傑進一步說，過去幾年也收到不少台商提出包機需求，希望飛機能飛到自己所在城市，但是從2023年3月9號到今，這13個航點沒有任何一個航點提出包機需求。主要現實原因，「作為定期航點，航空公司必須確認的有客源，光靠台商來往不是保證。」

針對兩岸航線恢復狀況，陸委會表示，我方數據與陸方提出80%差不多。我方掌握數據目前已開放的15個定期航點平均載客率為78%，但每週周平均飛行307班，相較於420班的航權上限，尚有充足的增班空間。

梁文傑指出，航空公司如華航、長榮等業者，在缺乏固定客源或團體客源支撐的情況下，難以僅靠台商往來維持航線獲利。即便（疫情解封後)經歷3個春節期間，業者對於現有15個航點以外的包機需求未有申請。

梁文傑強調，政府尊重市場機制，不會強求航空公司在虧損狀態下配合政策開航，並強調「台灣的政府的角度，我們沒有辦法要求航空公司做『賠錢』的生意，如果他們不來申請，沒有辦法逼他們來。既然對方（陸方）說讓市場決定，就讓市場決定。」

梁文傑再次強調，對岸要求全面開放航點應該交由「市場來決定機制」，航點與客源互為因果，目前陷入「雞生蛋、蛋生雞」的問題。由於對岸至今不願就團客開放議題與小兩會（台旅會、海旅會）溝通，落入一個狗咬尾巴的圈套，航空公司缺乏預期客源自然持觀望態度。

梁文傑進一步說，「2017年在台灣就讀的大陸學生將近1萬人，現在全部被卡住了。」呼籲對岸應落實讓市場決定的承諾，而非單方面要求開放航點。

針對陸生的問題，梁文傑表示，「我們非常歡迎大陸學生來台灣就讀，這兩年來，不管教育部怎麼樣努力，每次到了招生時後，對方總是置之不理。」要如何推動境內、外的陸生來台讀書會再研究。

才掰了櫻花季！李千娜失言波及女兒「恐丟《紅白》演出」　
謝金燕登鴻海尾牙秀美腿！「衣服挖9個洞」尺度超狂
被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗
簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒：未回覆將提告
都是人！桃園機場「人、車都排爆」

