　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

▲▼中國創新公司負責人向心（右）與妻子龔青（左）出庭否認涉犯洗錢罪嫌，請法官盡早結束這場鬧劇 。（圖／記者黃哲民攝）

▲中國創新公司負責人向心（右）與妻子龔青（左）來台因案曾被限制出境、出海，滯留共1432天，已無罪確定並離台。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

中國商人向心與妻子龔青2019年來台，先後因涉及共諜案、涉犯洗錢罪嫌等事件，被限制出境、出海，滯留台灣近4年，2023年無罪確定後才離台，龔青以留存、寫回憶錄為由，提告要求調查局提供跟監她的全部資料，台北高等行政法院指龔青是與我國無互惠原則的外國人，判她敗訴，可上訴。

判決理由指出，龔青本案請求依據，包括《個人資料保護法》、《行政程序法》與《檔案法》，但她欲索取的資料，屬於刑事判決確定後已歸檔管理的檔案，應適用《政府資訊公開法》，先審查她是否符合申請主體資格。

而《政資法》第9條規定只有3種資格可申請調閱政府資訊，包括具有中華民國國籍並在中華民國設籍之國民及其所設立之本國法人、團體，以及持有中華民國護照僑居國外之國民，最後是外國人，以其本國法令未限制中華民國國民申請提供其政府資訊者為限。

法官指龔青為香港地區居民，無中華民國國籍、非持有中華民國護照僑民，也不是跟我國具有「互惠原則之外國人」，因此調查局以龔青不符合申請主體資格為由拒絕提供資料，法務部駁回龔青訴願的結果，於法均無不合，今判龔青敗訴。

現年64歲的向心與56歲的龔青，2019年來台在北市購買豪宅置產，被當時自稱共諜的男子王立強在澳洲爆料夫妻倆是他的上線，計劃在台灣建立組織、企圖影響2020年總統大選，檢方發動偵辦，雖以證據不足為由，將向心夫妻所涉《國家安全法》等罪嫌不起訴。

但檢方以向心夫妻在對岸國太集團吸金案中，將港幣2億餘洗錢到台灣購屋，起訴2人涉犯洗錢罪嫌。一、二審均判夫妻倆無罪，因檢方放棄上訴，已於2023年9月無罪確定。

不過時任中國創新公司負責人的向心和龔青，2019年11月24日搭機準備離台時，被檢調人員攔下，從此分別被檢方、法院限制出境、出海，直到無罪確定，2023年10月12日才獲高院撤銷出境、出海限制，隨即搭機返回香港，滯留台灣近4年共1432天。

向心夫妻主張高院二審判他們無罪，卻繼續限制出境、出海，沒讓他們表達意見，違反正當法律程序和比例原則，向司法院憲法法庭聲請釋憲，憲法法庭2024年7月裁定不受理。

龔青不服，2024年7月主張在台期間被調查局跟監、拍照蒐證，以自行留存，或未來出版回憶錄為由，向調查局申請索取上述監控她的所有蒐證資料，調查局同月函覆不提供，龔青向法務部提起訴願，同年12月被駁回，因此提起本件行政訴訟。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才掰了櫻花季！李千娜失言波及女兒「恐丟《紅白》演出」　
謝金燕登鴻海尾牙秀美腿！「衣服挖9個洞」尺度超狂
被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗
簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒：未回覆將提告
都是人！桃園機場「人、車都排爆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

兒遭割頸亡「怒2兇手獲輕判」　死者父泣：法官是最大廢死集團

新北割頸案定讞！死者父怒「不怕少事法了」：法官敢帶回去教嗎

中壢觀光夜市3女大腿、臀部遭竹籤刺傷　男辯「心情不佳」下場曝

北市治安會報表揚阻詐銀行前三名　市長蔣萬安親自頒獎

im.B翻版！好樂貸平台假債權真吸金14.5億　5人+2公司被起訴

美女里長洪佳君遭三度性騷！資深前輩要求「抱一下」摟肩摸腰

快訊／超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

兒遭割頸亡「怒2兇手獲輕判」　死者父泣：法官是最大廢死集團

新北割頸案定讞！死者父怒「不怕少事法了」：法官敢帶回去教嗎

中壢觀光夜市3女大腿、臀部遭竹籤刺傷　男辯「心情不佳」下場曝

北市治安會報表揚阻詐銀行前三名　市長蔣萬安親自頒獎

im.B翻版！好樂貸平台假債權真吸金14.5億　5人+2公司被起訴

美女里長洪佳君遭三度性騷！資深前輩要求「抱一下」摟肩摸腰

快訊／超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

春節前夕擴大威力掃蕩　海巡北部分署岸海聯防護國境

才退出櫻花季！李千娜失言波及《紅白》「母女合體恐破局」　電視台證實了

災後不缺席！球芽基金捐百萬禮券溫暖光復學童　盼重返棒球日常

「小腿乾裂」成迷因！杜蘭特真的代言乳液了　長腿特效拉到沒盡頭

無殼族有救？美建商擬蓋百萬間「川普住宅」　租金還能抵頭期款

51歲辣成這樣！謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」尺度超狂

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

國台辦喊開放「一試便知」　陸委會「讓市場決定」籲先解除卡關陸生

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

【虛驚事故】車站鐵軌旁驚見「移動草叢」！　警查出原因要罰了

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

快訊／悶死腦麻兒獲特赦！　老母滿頭白髮、拄拐杖現身：謝謝總統

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

即／超貴車禍畫面曝　6000萬雲梯車擦撞保時捷

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

即／台中某大學女教授倒停車場　送醫不治

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

即／國10里港匝道「3大車連環撞」！　1男身亡

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

更多熱門

相關新聞

即／涉「門檔藏黃金」洗錢　四海張存偉遭移送

即／涉「門檔藏黃金」洗錢　四海張存偉遭移送

台北地檢署偵辦四海幫現任幫主張存偉（綽號「純偉」）涉嫌組織犯罪、洗錢案持續擴大，張男昨(11)日遭刑事局拘提到案後，今(12)日移送北檢複訊。據了解，本案與多起跨境洗錢、詐欺金流有關，目前仍在清查相關資金流向與共犯結構，不排除後續還有更多成員到案說明。

小隊長一早被帶回約談！新北市刑大回應了

小隊長一早被帶回約談！新北市刑大回應了

即／新北市刑大遭搜索！　小隊長涉「郭哲敏洗錢案」被帶回

即／新北市刑大遭搜索！　小隊長涉「郭哲敏洗錢案」被帶回

跟監蔡英文！華裔男認當中共間諜判4年

跟監蔡英文！華裔男認當中共間諜判4年

月薪10萬包吃住沒出國　求職慘囚淪人肉ATM

月薪10萬包吃住沒出國　求職慘囚淪人肉ATM

關鍵字：

共諜跟監蒐證政府資訊公開法洗錢個資

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面