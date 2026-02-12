20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

▲彰化花壇鄉廢土場二階環評現場爆激烈推擠。（圖／翻攝自彰化縣媒體記者協會）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉三家段佔地20公頃的「日興廢土場」開發案，今（12）日在公所舉行二階環評公聽會，引爆地方強烈怒火。上百位鄉親與民代一早集結抗議，痛批開發單位選址在石虎重要棲地、水源敏感區，不僅破壞生態，更無視居民飲水與生命安全。現場數十名警力維持秩序，仍難擋群眾情緒，一度爆發激烈推擠。

「開發地點在我們長春村，為什麼跑到鄉長家的公所開會？」完全沒有利益迴避，「程序有重大瑕疵，應該直接宣布會議無效！」在地居民更擔心，這座廢土場一旦營運，營建土石方可能夾帶事業廢棄物混拌進駐，污染八卦山脈珍貴的地下水源。王正一說，鄉親世代靠山泉水種植、生活，「水若髒掉，我們要怎麼種？怎麼活？」

立法委員陳素月到場聲援，強調八卦山的好山好水破壞了就回不去，而這裡更是林業保育署公告的一級保育類石虎重要棲地。「不管環評委託的生態顧問公司，還是民間團體的自動相機調查，都清楚拍到石虎頻繁活動，甚至有繁殖紀錄。」她呼籲開發單位不要再視而不見，正視科學證據，立即撤案。

彰化縣環保聯盟研究員林政翰則拿出數據反擊「台灣需要土資場」的說法。他指出，根據內政部統計，彰化自己就能處理98%的土方，甚至還幫南投處理了近三成。「真正缺土資場的是北部，需求量是中部的三倍。北部大興土木，卻把廢土運來彰化、倒在石虎的家，還要填到26層樓高，這不是不公不義，什麼才叫不公不義？」

台灣石虎保育協會也嚴正表態，八卦山是彰化僅存少數有石虎穩定出沒的地方，更是族群能否繼續在彰化存續的關鍵。協會專員陳祺忠直言，全台土資場容量仍然足夠，就算真的不夠，也不該選在生態敏感、水源上游的地方，「這從頭到尾就是選址錯誤、毫無必要性的開發案。」公聽會在抗議聲中匆匆收場，鄉親揚言，若環評不退件、開發不撤案，絕不善罷甘休。

