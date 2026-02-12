　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李貞秀參選資格爭議怎解？　陸委會稱「選務有漏洞」年後跨機關討論

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

▲李貞秀「雙重」戶籍參選資格爭議風波未了，陸委會稱年後建立跨部會討論釐清機制。（圖／記者湯興漢攝）

記者任以芳／台北報導

民眾黨不分區立委遞補人選李貞秀的「雙重」國籍與參政資格爭議，是否違反兩岸條例第9-1條規定？陸委會副主委兼發言人梁文傑今（12）日記者會中表示，此案為兩岸條例修正20多年來「首見」的特殊案例，李貞秀確實登記民眾黨不分區立委擁有「雙重」身份，但當初選務機關審查「設籍滿10年」並未確認「註銷大陸戶籍」的制度確實有漏洞，陸委會將針對此案，過年後召集相關專家學者，建立跨部會討論釐清機制。

陸委會主委邱垂正今上午接受專訪指出，根據兩岸條例第9-1條規定「兩岸單一戶籍制」，台灣公民不能擁有大陸戶籍和護照。李貞秀屬於2004年兩岸條例修正後遺留下來問題，又於2025年才選擇放棄大陸戶籍，參選時擁有「雙重」戶籍，他直指李貞秀參選資格確實有問題。針對內政部多次發函立法院和李貞秀，要求明13日前提供已辦理放棄大陸籍的書面資料，以及李貞秀去年才放棄大陸戶籍，參選資格等爭議，是否明確違反兩岸條例第9-1條？陸委會也做出一系列回應。

重新梳理李貞秀案子爭議點，梁文傑首先指出，我國現行法律對於中國大陸人士參與台灣選舉設有三項明確前提。首先，大陸人士依法不得直接參加台灣選舉；其次，必須在台灣定居設籍滿10年，方具備登記參選資格。最關鍵的第三點則在於身份轉換的完整性：當事人在內政部核准定居並設籍後，政府給予三個月的法定寬限期，要求其必須回到大陸辦理註銷戶籍手續，並將相關註銷證明繳回移民署，方能完成法律意義上的身份轉換。

梁文傑進一步解釋，由於2004年兩岸條例修正後的執行疏漏，當初給予陸配6個月的時間辦理手續，中間經過多次政黨替換，這個規定沒有被嚴格執行，導致過去20年累積約12,000件「取得身分證卻未完成註銷大陸戶籍」的舊案，李貞秀屬於這批去年清理的舊案之一。

梁文傑指出，我們怎麼對待其他陸配，也會（一視同仁）同樣對待李貞秀。她案件特殊性是當選中華民國的立法委員，就是涉及國際法的問題。

梁文傑指出，「她登記為民眾黨的不分區候選人，確實擁有『雙重』戶籍，並且沒有撤銷大陸戶籍。李貞秀看起來是特殊的案例，也凸顯現行機制有一些漏洞，選務機關審查個案參選資格的時候，沒有相關資料。」

▲▼ 陸委會發言人梁文傑（2026.2.12） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會副主委兼發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

梁文傑強調，大陸人士入籍轉換成台灣身分，選務機關過去只看拿到台灣身分證有無滿10年，包括選務機關過去審查，沒有了解是否放棄大陸戶籍，關於這項問題，過年將召集相關機關建立一個跨機關的合作機制，未來服務機關審查相關的資格，必須考慮這類的案例存在，陸委會、移民署將會商每一個案例就特殊狀況做釐清。

談及李貞秀稱有回去辦撤銷中華人民共和國的國籍，但對岸不受理。梁文傑也指出，李貞秀知道尊重國際法，知道要遵照中華民國法律，只是對方不受理，國台辦也回應「不會讓她註銷中華人民共和國的國籍」，「意思很清楚，就是中方剝奪她在台灣擔任立委的權利。」

梁文傑也說，「把立委解職的權力是在立法院，是行政機關無法做到的，我們所能夠做的是保護李貞秀女士。」李貞秀擁有中華人民共和國的身份，也有中華人民共和國的法律義務，不管是國安法或是情報工作法，都有要求她配合情報工作，配合國家安全工作的義務。

梁文傑指出，「如果她身為台灣的立法委員，很難相信中共的相關機關不會要求他做出符合他法律義務的事情。有一句老話叫做『匹夫無罪，懷璧其罪』，如果對方想要知道的機密，反而會讓李貞秀女士左右為難，陷入法律上的困境。」但最終職權判斷則回歸立法院。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才掰了櫻花季！李千娜失言波及女兒「恐丟《紅白》演出」　
謝金燕登鴻海尾牙秀美腿！「衣服挖9個洞」尺度超狂
被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗
簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒：未回覆將提告
都是人！桃園機場「人、車都排爆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國台辦喊開放「一試便知」　陸委會「讓市場決定」籲先解除卡關陸生

李貞秀參選資格爭議怎解？　陸委會稱「選務有漏洞」年後跨機關討論

陸影石科技尾牙送房又送名車　獲獎者平均年齡未滿32歲

裁定結果出爐！　陸宣佈對歐盟產乳製品徵反補貼稅

遼寧鞭炮攤起火成「大型煙火秀」　目擊者：看了半小時

陸企放21天春節假直到元宵節　老闆家人守廠...明令員工禁止加班

人民幣對美元在離岸匯率雙升破6.9　創33個月來新高

荷蘭裁決安世半導體「啟動調查程序」　陸聞泰科技批：自相矛盾邏輯斷裂

湖南千年古樟樹燒7小時　兩名未成年孩童扔爆竹所致

陸「代拜年」服務「跑腿平台」上線　999元「幫你磕頭」惹議下架

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

國台辦喊開放「一試便知」　陸委會「讓市場決定」籲先解除卡關陸生

李貞秀參選資格爭議怎解？　陸委會稱「選務有漏洞」年後跨機關討論

陸影石科技尾牙送房又送名車　獲獎者平均年齡未滿32歲

裁定結果出爐！　陸宣佈對歐盟產乳製品徵反補貼稅

遼寧鞭炮攤起火成「大型煙火秀」　目擊者：看了半小時

陸企放21天春節假直到元宵節　老闆家人守廠...明令員工禁止加班

人民幣對美元在離岸匯率雙升破6.9　創33個月來新高

荷蘭裁決安世半導體「啟動調查程序」　陸聞泰科技批：自相矛盾邏輯斷裂

湖南千年古樟樹燒7小時　兩名未成年孩童扔爆竹所致

陸「代拜年」服務「跑腿平台」上線　999元「幫你磕頭」惹議下架

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

春節前夕擴大威力掃蕩　海巡北部分署岸海聯防護國境

才退出櫻花季！李千娜失言波及《紅白》「母女合體恐破局」　電視台證實了

災後不缺席！球芽基金捐百萬禮券溫暖光復學童　盼重返棒球日常

「小腿乾裂」成迷因！杜蘭特真的代言乳液了　長腿特效拉到沒盡頭

無殼族有救？美建商擬蓋百萬間「川普住宅」　租金還能抵頭期款

51歲辣成這樣！謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」尺度超狂

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

國台辦喊開放「一試便知」　陸委會「讓市場決定」籲先解除卡關陸生

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

【太可怕】豬肉攤「貼地分裝」豬內臟　民眾嚇爛：才爆漢他病毒...

大陸熱門新聞

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

陸風景區「旋轉真馬」！畫面瘋傳挨轟

陸企放21天春節假直到元宵節 老闆家人守廠...明令員工禁止加班

陸7歲胖弟和父親約定跳繩減肥 上網求讚「一個跳一下」...獲180萬讚

張又俠落馬後習近平視訊點兵　全軍喊「戰備」永暑礁曝光

曾年銷超45億元！「自嗨鍋」走到破產邊緣

陸「天關」衛星捕捉罕見宇宙事件 推測或為黑洞吞噬白矮星

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？

遼寧鞭炮攤起火成「大型煙火秀」 目擊者：看了半小時

詐風吹又生！緬甸「青松園區」距KK園區5公里 鐵柵圍起高速擴建中

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

湖南千年古樟樹燒7小時 兩名未成年孩童扔爆竹所致

人民幣對美元在離岸匯率雙升破6.9 創33個月來新高

「韓國是巨大縣城」上熱搜　陸網酸「老破小」：和韓劇反差太大

更多熱門

相關新聞

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

民眾黨陸配立委李貞秀國籍議題延燒，近期又被爆出2025年才放棄大陸戶籍，有違反「兩岸人民關係條例」疑慮，其包括參選資格在內的在台權利都會喪失。對此，陸委會說明，大陸人在台灣定居後要進行身份轉換，必須在台灣拿到身分證後回大陸註銷大陸戶籍，且要把證明資料拿回來交給移民署，才完成所有的身份轉換程序。換句話說，只要沒有拿回來，他的身份就還沒完成轉換，「兩岸條例」21條所謂設籍滿10年的規定就沒有辦法起算，因為他還擁有大陸戶籍。

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

李貞秀被「匿名官員」控不具參選資格　民眾黨團：控中選會瀆職？

李貞秀被「匿名官員」控不具參選資格　民眾黨團：控中選會瀆職？

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

陸委會籲以香港慘痛經驗為戒　國台辦回嗆「亂港謀獨」

陸委會籲以香港慘痛經驗為戒　國台辦回嗆「亂港謀獨」

關鍵字：

陸委會李貞秀雙重國籍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面