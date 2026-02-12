李貞秀參選資格爭議怎解？　陸委會稱「選務有漏洞」年後跨機關討論

▲李貞秀「雙重」戶籍參選資格爭議風波未了，陸委會稱年後建立跨部會討論釐清機制。（圖／記者湯興漢攝）

記者任以芳／台北報導

民眾黨不分區立委遞補人選李貞秀的「雙重」國籍與參政資格爭議，是否違反兩岸條例第9-1條規定？陸委會副主委兼發言人梁文傑今（12）日記者會中表示，此案為兩岸條例修正20多年來「首見」的特殊案例，李貞秀確實登記民眾黨不分區立委擁有「雙重」身份，但當初選務機關審查「設籍滿10年」並未確認「註銷大陸戶籍」的制度確實有漏洞，陸委會將針對此案，過年後召集相關專家學者，建立跨部會討論釐清機制。

陸委會主委邱垂正今上午接受專訪指出，根據兩岸條例第9-1條規定「兩岸單一戶籍制」，台灣公民不能擁有大陸戶籍和護照。李貞秀屬於2004年兩岸條例修正後遺留下來問題，又於2025年才選擇放棄大陸戶籍，參選時擁有「雙重」戶籍，他直指李貞秀參選資格確實有問題。針對內政部多次發函立法院和李貞秀，要求明13日前提供已辦理放棄大陸籍的書面資料，以及李貞秀去年才放棄大陸戶籍，參選資格等爭議，是否明確違反兩岸條例第9-1條？陸委會也做出一系列回應。

重新梳理李貞秀案子爭議點，梁文傑首先指出，我國現行法律對於中國大陸人士參與台灣選舉設有三項明確前提。首先，大陸人士依法不得直接參加台灣選舉；其次，必須在台灣定居設籍滿10年，方具備登記參選資格。最關鍵的第三點則在於身份轉換的完整性：當事人在內政部核准定居並設籍後，政府給予三個月的法定寬限期，要求其必須回到大陸辦理註銷戶籍手續，並將相關註銷證明繳回移民署，方能完成法律意義上的身份轉換。

梁文傑進一步解釋，由於2004年兩岸條例修正後的執行疏漏，當初給予陸配6個月的時間辦理手續，中間經過多次政黨替換，這個規定沒有被嚴格執行，導致過去20年累積約12,000件「取得身分證卻未完成註銷大陸戶籍」的舊案，李貞秀屬於這批去年清理的舊案之一。

梁文傑指出，我們怎麼對待其他陸配，也會（一視同仁）同樣對待李貞秀。她案件特殊性是當選中華民國的立法委員，就是涉及國際法的問題。

梁文傑指出，「她登記為民眾黨的不分區候選人，確實擁有『雙重』戶籍，並且沒有撤銷大陸戶籍。李貞秀看起來是特殊的案例，也凸顯現行機制有一些漏洞，選務機關審查個案參選資格的時候，沒有相關資料。」

▲ 陸委會副主委兼發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

梁文傑強調，大陸人士入籍轉換成台灣身分，選務機關過去只看拿到台灣身分證有無滿10年，包括選務機關過去審查，沒有了解是否放棄大陸戶籍，關於這項問題，過年將召集相關機關建立一個跨機關的合作機制，未來服務機關審查相關的資格，必須考慮這類的案例存在，陸委會、移民署將會商每一個案例就特殊狀況做釐清。

談及李貞秀稱有回去辦撤銷中華人民共和國的國籍，但對岸不受理。梁文傑也指出，李貞秀知道尊重國際法，知道要遵照中華民國法律，只是對方不受理，國台辦也回應「不會讓她註銷中華人民共和國的國籍」，「意思很清楚，就是中方剝奪她在台灣擔任立委的權利。」

梁文傑也說，「把立委解職的權力是在立法院，是行政機關無法做到的，我們所能夠做的是保護李貞秀女士。」李貞秀擁有中華人民共和國的身份，也有中華人民共和國的法律義務，不管是國安法或是情報工作法，都有要求她配合情報工作，配合國家安全工作的義務。

梁文傑指出，「如果她身為台灣的立法委員，很難相信中共的相關機關不會要求他做出符合他法律義務的事情。有一句老話叫做『匹夫無罪，懷璧其罪』，如果對方想要知道的機密，反而會讓李貞秀女士左右為難，陷入法律上的困境。」但最終職權判斷則回歸立法院。