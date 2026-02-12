　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中壢觀光夜市3女大腿、臀部遭竹籤刺傷　男辯「心情不佳」下場曝

▲桃園市劉姓男子去年1月在中壢觀光夜市閒逛時，因心情不佳竟持竹籤偷襲3位妙齡女子臀部與大腿處。（資料照／翻攝自網路）

▲劉姓男子去年1月在中壢觀光夜市閒逛時，因心情不佳持竹籤偷襲3位妙齡女子臀部與大腿處。（資料照／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢觀光夜市去年傳出一名拿著捐款箱的男子，持竹籤偷襲臀部與大腿等處，導致3位妙齡女子臀部與大腿處遭刺傷，中壢警方調閱監視器畫面後查獲劉姓男子到案，桃園地檢署偵結依傷害罪嫌向法院聲請簡易判決處刑；桃園地院審結，依傷害罪共3罪，各處拘役40日，應執行拘役100日，得易科罰金，本案仍可上訴。

檢警調查，這名年約40歲劉姓男子於去年1月24日晚間8時30分至9時許，在中壢觀光夜市，拿著捐款箱卻暗藏竹籤，隨機向3位妙齡女子臀部與大腿處猛刺，導致受害女子大腿與臀部穿刺等傷害，經被害女子向中壢警方報案處理，警方調閱路口監視器畫面查獲劉男到案。

桃園地院審理時，劉男坦承犯行不諱，與3名告訴人於警詢中指控相符，法官根據告訴人提供之醫院診斷證明書、警方監視畫面截圖等佐證，足認被告自白與犯罪事實相符，犯行足堪認定。

▲桃園市劉姓男子去年1月在中壢觀光夜市閒逛時，持竹籤偷襲妙齡女子臀部與大腿處，頭部畫有烏龜圖案為特徵。（資料照／翻攝自網路）

▲劉男頭部畫有烏龜圖案為特徵。（資料照／翻攝自網路）

法官審酌，被告所為，係觸犯刑法之傷害罪嫌，考量被告為身障人士，且領有身障手冊，惟被告前已有妨害性自主、竊盜及違反性騷擾防治等前科，經法院論罪科刑並執行完畢紀錄，應可知悉不得隨意傷害他人或侵犯他人之隱私領域，僅因心情不佳，於人潮眾多之夜市，趁3人不及防備之際，持竹籤攻擊素不相識之人，衡量被告犯後坦承犯行，態度尚可，但未獲得被害人諒解，法官審結，依傷害罪，共3罪，各處拘役40日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，應執行拘役100日，本案仍可上訴。

 【更多新聞】

春節年假身體不適別硬撐　桃園UCC就近提供救急醫療服務

不爽亂堆回收物！男縱火洩憤險燒死鄰居　法院判決結果出爐

中壢樣品屋大火烈焰沖天　消防38人14車灌救1小時撲滅

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎
郭台銘豪發3億獎金　10人抱走千萬
毒殺動物害張美阿嬤倒閉！九九峰動物樂園將接手
美女里長遭性騷！資深前輩要求「抱一下」摟肩摸腰
快訊／板橋超貴車禍！6000萬雲梯車撞保時捷...女駕駛不罰
行動電源又爆炸！消防員曝1款式：別買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北割頸案定讞！死者父怒「不怕少事法了」：法官敢帶回去教嗎

中壢觀光夜市3女大腿、臀部遭竹籤刺傷　男辯「心情不佳」下場曝

北市治安會報表揚阻詐銀行前三名　市長蔣萬安親自頒獎

im.B翻版！好樂貸平台假債權真吸金14.5億　5人+2公司被起訴

美女里長洪佳君遭三度性騷！資深前輩要求「抱一下」摟肩摸腰

快訊／超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

快訊／四海幫主張存偉涉「門擋藏黃金」洗錢　檢方諭知500萬交保

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知道媽媽沒罪了」：可以放心了

國3名間段轎車衝撞緩撞車！保險桿剝落「車頭禿了」　1傷送醫

快訊／悶死腦麻兒獲特赦！　老母滿頭白髮、拄拐杖現身：謝謝總統

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

新北割頸案定讞！死者父怒「不怕少事法了」：法官敢帶回去教嗎

中壢觀光夜市3女大腿、臀部遭竹籤刺傷　男辯「心情不佳」下場曝

北市治安會報表揚阻詐銀行前三名　市長蔣萬安親自頒獎

im.B翻版！好樂貸平台假債權真吸金14.5億　5人+2公司被起訴

美女里長洪佳君遭三度性騷！資深前輩要求「抱一下」摟肩摸腰

快訊／超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

快訊／四海幫主張存偉涉「門擋藏黃金」洗錢　檢方諭知500萬交保

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知道媽媽沒罪了」：可以放心了

國3名間段轎車衝撞緩撞車！保險桿剝落「車頭禿了」　1傷送醫

快訊／悶死腦麻兒獲特赦！　老母滿頭白髮、拄拐杖現身：謝謝總統

李貞秀參選資格爭議怎解？　陸委會稱「選務有漏洞」年後跨機關討論

美逾30％房貸利率超過5％！川普推2000億購債　再融資年增120％

新北割頸案定讞！死者父怒「不怕少事法了」：法官敢帶回去教嗎

價格下修奏效　富華創新北屯新案單月賣8成　

中壢觀光夜市3女大腿、臀部遭竹籤刺傷　男辯「心情不佳」下場曝

食品科技差異化搶攻餐桌經濟　家禽業迎戰智慧轉型

鴻海2026年運動會嗨翻！郭台銘大手筆加碼3億獎金　10人抱走千萬

通用型伺服器拉貨供應鏈再起　信驊衝萬金兩廠業績旺

情人節前夕的清醒告白：他到底愛不愛我？拆解曖昧男「不願確認關係」的三大真實心理

中華男籃「雙地虎」出擊　高錦瑋樂見同為矮將的丁聖儒入選

【正義未遲到】女毒蟲拖行派出所長奪命　新北院國民法官判死刑

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

快訊／悶死腦麻兒獲特赦！　老母滿頭白髮、拄拐杖現身：謝謝總統

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

即／台中某大學女教授倒停車場　送醫不治

即／國10里港匝道「3大車連環撞」！　1男身亡

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

即／老母「悶殺照料50年腦麻兒」獲特赦！　北檢證明書完成送達

更多熱門

相關新聞

即／台中28歲女28樓頂墜落　失去心跳送醫搶命

即／台中28歲女28樓頂墜落　失去心跳送醫搶命

台中市一名28歲女子今（10）日下午5點45分從租屋處的28樓頂樓不明原因墜落，當場無呼吸心跳，救護人員派遣2車4人前往，將人送往中國附醫救治，家屬已接獲通知到院，人還在搶救中，警方正釐清事發原因。

妙齡女墜樓亡家屬控男友涉殺人　檢方回應了

妙齡女墜樓亡家屬控男友涉殺人　檢方回應了

東南夜市變乾淨了！業者紮稻草棒「草船借箭

東南夜市變乾淨了！業者紮稻草棒「草船借箭

身障男暗夜迷途險誤闖軍營　暖警即刻救援

身障男暗夜迷途險誤闖軍營　暖警即刻救援

短褲妹深夜炸街慘了　全車囂張「配備」曝光

短褲妹深夜炸街慘了　全車囂張「配備」曝光

關鍵字：

身障男觀光夜市竹籤偷襲妙齡女

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面