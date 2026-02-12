中壢觀光夜市3女大腿、臀部遭竹籤刺傷　男辯「心情不佳」下場曝

▲劉姓男子去年1月在中壢觀光夜市閒逛時，因心情不佳持竹籤偷襲3位妙齡女子臀部與大腿處。（資料照／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢觀光夜市去年傳出一名拿著捐款箱的男子，持竹籤偷襲臀部與大腿等處，導致3位妙齡女子臀部與大腿處遭刺傷，中壢警方調閱監視器畫面後查獲劉姓男子到案，桃園地檢署偵結依傷害罪嫌向法院聲請簡易判決處刑；桃園地院審結，依傷害罪共3罪，各處拘役40日，應執行拘役100日，得易科罰金，本案仍可上訴。

檢警調查，這名年約40歲劉姓男子於去年1月24日晚間8時30分至9時許，在中壢觀光夜市，拿著捐款箱卻暗藏竹籤，隨機向3位妙齡女子臀部與大腿處猛刺，導致受害女子大腿與臀部穿刺等傷害，經被害女子向中壢警方報案處理，警方調閱路口監視器畫面查獲劉男到案。

桃園地院審理時，劉男坦承犯行不諱，與3名告訴人於警詢中指控相符，法官根據告訴人提供之醫院診斷證明書、警方監視畫面截圖等佐證，足認被告自白與犯罪事實相符，犯行足堪認定。

▲劉男頭部畫有烏龜圖案為特徵。（資料照／翻攝自網路）

法官審酌，被告所為，係觸犯刑法之傷害罪嫌，考量被告為身障人士，且領有身障手冊，惟被告前已有妨害性自主、竊盜及違反性騷擾防治等前科，經法院論罪科刑並執行完畢紀錄，應可知悉不得隨意傷害他人或侵犯他人之隱私領域，僅因心情不佳，於人潮眾多之夜市，趁3人不及防備之際，持竹籤攻擊素不相識之人，衡量被告犯後坦承犯行，態度尚可，但未獲得被害人諒解，法官審結，依傷害罪，共3罪，各處拘役40日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，應執行拘役100日，本案仍可上訴。