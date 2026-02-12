　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市治安會報表揚阻詐銀行前三名　市長蔣萬安親自頒獎

▲▼北市治安會報表揚攔阻詐騙前三名的銀行。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市治安會報表揚攔阻詐騙前三名的銀行。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市政府於12日治安會報上，由市長蔣萬安親自頒發感謝狀，表揚多家金融機構及行員在防堵詐騙上的卓越貢獻。本次受表揚單位包括國泰世華商業銀行、王道銀行、中國信託商業銀行等，皆於2025年11至12月間(下稱本期)成功攔阻多起詐騙案件，守護民眾辛苦積蓄；統計顯示，2025年度北市警銀合作成功攔阻詐騙案件共2525件、金額達26億5486萬餘元，為六都之冠。

北市政府警察局為鼓勵金融從業人員積極協助攔阻詐騙，設有攔阻獎勵機制，行員如能即時關懷提問並通報警方，成功攔阻10萬元以上款項或阻止民眾設定約定轉帳，每案最高可發給獎金1萬元。本期本市共核發攔阻獎金198萬7千元，給予努力防詐金融人員及警察同仁實質回饋，並由市長在治安會報中，親自頒發感謝狀及獎金予攔阻金額最高之前5名有功行員。

▲▼北市治安會報表揚攔阻詐騙前三名的銀行。（圖／記者邱中岳翻攝）

本期警銀合作攔阻的案例中，金額最高的是臺灣銀行大安分行，一位民眾臨櫃欲將現金1,300萬元存入並轉匯至不明境外帳戶，惟其對資金來源支吾其詞，先稱是海外博弈所得，後又改口稱係買賣黃金獲利；行員察覺有異即通報轄區大安分局員警到場協助辨識及攔阻，經員警與行員耐心說明詐騙手法後，民眾才打消匯款念頭，成功保住積蓄。

刑事警察大隊大隊長丁靖表示，2026年1月「打詐儀錶板」統計，當月份台北市受理詐欺案1541件，財損11億5803萬元，共查獲詐欺集團23團179人，查扣不法所得294萬餘元。

分析詐騙手法以「假投資詐騙」最多，詐騙集團常潛伏於社群網站、交友軟體或通訊平臺，投放大量詐欺廣告，誘騙民眾加入所謂的「投資群組」，透過噓寒問暖、長期關懷等話術建立信任關係，並以偽造獲利截圖、群組成員配合演出等手法，刻意營造「穩賺不賠」的假象，讓民眾誤以為投資真有其事，進而投入資金。

▲▼北市治安會報表揚攔阻詐騙前三名的銀行。（圖／記者邱中岳翻攝）

警察局長林炎田呼籲，防詐工作須全民共同參與，金融機構是防堵詐騙金流的重要防線，透過行員關懷提問與通報機制，可有效降低民眾受騙風險。唯有建立全民防詐意識，公私協力聯防，方能打造更安全的金融環境，共同守護市民財產安全。

02/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

治安會報攔阻詐騙銀行

