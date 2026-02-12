新北割頸案定讞！死者父怒「不怕少事法了」：法官敢帶回去教嗎

記者陳以昇／新北報導

新北國中校園割頸命案，郭姓少年（乾哥）與教唆的林姓少女（乾妹）分別遭判處12年及11年有期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。死者楊姓國中生的父親在工作中得知消息，質問法官：「他們2人（郭男、林女）出來之後，敢不敢帶回去教」。

▲新北少年割頸案被害人父母公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

回顧此案，2023年12月25日耶誕節當天，林姓少女因跨班找友遭被害楊姓學生要求離開，沒想到林女找乾哥郭姓少年替她出氣。郭男持預藏彈簧刀猛刺楊姓國中生頸、胸多刀，導致楊生送醫後不治身亡。一審原本考量2人有反省之意，分別輕判9年與8年。

案件到了二審，合議庭則認為一審未審酌最新的「審前調查報告」，考量2人再犯風險及刑法第18條第2項未成年人規定減刑，改判郭男12年、林女11年。案件再上訴後，最高法院認為，檢方上訴理由不合法，且量刑尚屬妥適，因此駁回上訴，全案定讞。

死者楊姓學生的父親在工作中得知結果，隨即透過管道表達強烈不滿。他直言對於判決結果早有預料，並憤慨表示：「現在定讞了，我也不怕《少事法》了，我要把一切都說出來，尤其是那些法官做的事情。」

楊父特別點名一審法官，曾在宣傳影片中稱應將犯罪少年視為「自己的下一輩」。他氣憤質問：「那2個人出來後，誰要認養？既然視為後輩，法官敢不敢帶回去教？」 他強調，將發布完整聲明，揭露這段時間所經歷的心路歷程。