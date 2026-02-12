情人節結婚再添喜　台東戶所送1314對杯祝新人

▲台東戶所推戶政宣導抽紅包暖心登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為迎接115年農曆新年，並提升民眾對戶政業務與便民服務的認識，台東戶政事務所將於13日上午9時至10時，舉辦「馬到成功迎新年」春節賀喜戶政業務宣導活動，邀請前來洽公民眾一同感受年節喜氣，在輕鬆互動中了解各項戶政服務與政策。

台東戶政事務所表示，農曆春節為國人重要傳統節慶，本次活動結合新春意象與吉祥寓意，透過有獎徵答及互動方式，向鄉親宣導多項戶政政策與便民服務，包括戶政業務申辦須知、生育補助、育兒指導免費到宅服務申請及內容、「低收、中低收入戶及弱勢家庭生產住院3至5日月子餐補助」、家庭教育諮詢專線（412-8185）、「人籍合一」、線上戶籍登記、戶口名簿可代替戶籍謄本及行動自然人憑證等數位戶政服務。

活動當天將以有獎徵答方式進行，民眾完成答題即可抽取紅包袋乙枚，並唸出紅包內吉祥話後，即可獲得宣導品乙份，增添年節趣味與互動氛圍。此外，凡於台東戶政事務所Facebook粉絲專頁按讚者，亦可獲得限量小禮物乙份，送完為止。適逢今年農曆新年與西洋情人節相近，當日辦理結婚登記的新人，戶所也將特別致贈「1314對杯」一組，象徵一生一世祝福，為新人留下甜蜜紀念。

台東戶政事務所主任賴彥廷指出，透過春節宣導活動，希望提升民眾對戶政業務及相關法令的正確認知，並鼓勵民眾多加運用線上申辦與智慧化戶政服務，以提升行政效率與便民效益，同時營造溫馨、喜氣的洽公環境，增進民眾對戶政工作的認同與信賴。