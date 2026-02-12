入住韓國飯店！「自備1物秒爆炸」罰3萬韓元　台人愧疚：犯了大錯

▲原PO在韓國使用延長線，結果當場爆炸。（圖／shunshunzzzz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

「對不起，我在韓國犯了大錯！」一名網友透露，入住韓國飯店使用自備的延長線，未料造成爆炸，以及房間跳電，讓他自責不已。所幸飯店緊急處理，約30分鐘後恢復供電，也已向飯店道歉並賠償，希望用自身經驗提醒大家注意電壓差異。

一名網友在Threads發文懺悔，他表示前一間入住的飯店是台灣規格插座，因此直接使用自己的延長線完全沒問題。沒想到換到新飯店後，插座變成韓國常見的雙圓孔設計，他便拿出轉接頭使用，但「沒有變壓器」，誤以為跟前一間一樣可以正常供電。

原PO回憶當下情況仍心有餘悸，電源一打開，延長線竟在眼前爆炸，整間房間瞬間跳電，場面相當驚險。所幸飯店人員迅速到場處理，約30分鐘後順利復電，未釀成更大災情。不過他仍因此被罰3萬韓元（約新台幣650多元），也不斷向飯店致歉並完成賠償，同時希望藉由自己的錯誤當作借鏡。

貼文曝光後，也有苦主回應，「跟我同事一模一樣欸，剛到韓國放下行李，要準備去吃烤鰻魚了，對方一樣是用延長線讓整個房間跳電」、「上次我在瑞士也做了一樣的蠢事，對飯店非常抱歉，還好只有我們單一房間跳電，沒有給別人帶來困擾」。

也有網友認為，「你帶出國的延長線是有開關小燈泡的，小燈泡只有支援到110v（台灣電壓），韓國是220v的，開關一開，裡面的小燈泡受不了，就爆了」、「我是去韓國直接買延長線來用，因為考慮到電壓不一樣」、「出國用電器的話還是買有國際電壓的比較好，不然好危險」、「出國一定要看電壓，延長線請備妥兩種規格」、「可能是延長線為了保護自帶的保險絲，因為保險絲本身有電壓跟電流的限制，有些安全裝置只適用購買國的標準」。

電器不支援220V！就必須攜帶變壓器



事實上，旅遊網站Skyscanner提醒，韓國的標準電壓為220V、頻率60Hz，與台灣的110V規格有明顯差異。若台灣電器不支援220V就直接使用，不僅可能造成設備損壞，更有引發危險的風險。

如果電器不支援220V（例如傳統吹風機、部分美容儀器），就必須攜帶變壓器（降壓器），將韓國的220V轉換成110V。但變壓器體積較大，建議優先考慮購買國際通用電壓的電器。

此外，韓國插座主要採用Type C（雙圓孔）及Type F（雙圓孔附接地）規格，與台灣常見的Type A（雙扁腳）插頭並不相容。即便電器本身支援220V電壓，台灣插頭仍無法直接插入韓國插座，旅客務必攜帶轉接頭。

本文獲得shunshunzzzz授權提供。