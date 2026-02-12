　
地方 地方焦點

春節連假安心過！花蓮毛孩看診資訊一次看　提醒固定用藥先備妥

春節期間仍有堅守崗位的獸醫師與動物醫療團隊持續提供服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚表示，春節是家家戶戶團圓的重要時刻，在迎新送舊、共享天倫之樂的同時，也別忘了家中的毛孩，牠們同樣是家庭的一份子，需要我們用心守護。徐榛蔚也特別感謝所有堅守崗位的獸醫師與動物醫療團隊，在佳節期間持續提供服務，守護毛孩健康，讓鄉親能安心過好年。

農業處長陳淑雯說明，春節連續假期期間，多數動物醫院（診所）自2月15日起陸續休診至2月22日，但仍有部分院所提供約診服務。為避免臨時撲空，建議飼主出發前務必先以電話確認實際看診時段及是否採預約制，既能節省候診時間，也能確保順利帶毛孩就醫。

▲▼花蓮縣春節期間動物醫院休看診時間一覽表。

陳淑雯進一步提醒，家中若有慢性病醫療需求的毛孩，可在年節前先與家庭獸醫師討論，備妥必要藥品與相關健康照護物資。若年節期間安排外出旅遊，也請妥善照護毛孩，避免與野生動物接觸，以防範狂犬病風險；如不慎遭野生動物咬傷，民眾應保持冷靜並儘速就醫，毛孩部分也請立即通報所在地動物防疫機關處置。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，春節期間家中難免備有豐盛菜餚，飼主務必留意寵物飲食管理，避免餵食高油、高鹽或人類零食，以免引發腸胃不適。為降低外出走失風險，也鼓勵為犬貓完成晶片植入以明確身分，提高尋回機率。此外，年節常有煙火爆竹聲響，對較敏感膽小的毛孩可能造成緊張不安，建議毛爸毛媽多加安撫陪伴，避免強迫外出。

動防所強調，守護毛孩健康是每位飼主的重要責任，年節歡聚之餘更需要多一分細心與準備。透過事前規劃與妥善管理，可降低突發醫療需求的風險，讓全家大小與毛孩一同平安迎春、健康過年。

相關看診醫療資訊已公布於官網供查詢及下載：https://acdc.hl.gov.tw/News_Content.aspx?n=27041&sms=23045&s=203289 。
 

【刷一下蹲一下】男友刷油漆刷到一半突然深蹲？？

