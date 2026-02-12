「太平媽祖」推「太平有象」　西螺福興宮文創成新年最萌祝福

▲民俗寓意新詮釋，太平有象成新年最萌祝福符號。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆歲序更迭之際，雲林西螺福興宮以結合信仰象徵與文化創意的方式迎接新年，推出以「太平有象」為主題的一系列文創品，將太平媽祖——被地方信眾視為濁水溪守護神——的庇佑意涵轉化為具體可見的吉祥形象，新品昨（11）日首度曝光。

廟方說明，設計概念源自傳統吉語「太平有象」，象徵天下太平、五穀豐登，並以「象」寓意祥瑞與穩定，「瓶」與「平」諧音則指向太平之境，透過圓潤可親的大象造型，使抽象信仰轉為日常可觸的祝福符號，呈現民俗文化在當代生活中的轉譯樣貌。

西螺福興宮指出，本次共規劃三款主題商品，先前已亮相的「太平有象鈴鐺吊飾」作為暖場之作，凡奉點觀音佛祖燈或樂捐150元即可結緣；最新推出的「太平有象抱枕毯」則將象徵守護與安穩的意象延伸至生活場域，大象造型抱枕內藏柔軟毛毯，寓意「天天健康、睡睡平安」。

即日起於太平媽文創品區開放結緣，除夕至大年初五期間，凡捐獻修護基金滿5000元亦可獲贈；另款「三色寶寶象吊飾」則以金、銀、紫三色象徵財運、平安與福氣，即日起於廟內「太平有象」主題娃娃機試營運，吸引不少信眾與遊客駐足體驗，現場笑聲與祈福聲交織，呈現廟埕特有的節慶氛圍。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，新年期間歡迎民眾到西螺福興宮走春參拜，將象徵吉祥寓意的太平有象帶回家，感受信仰與生活相伴的祝福。除夕夜子時「開廟門」也將發送9999個1元美金紅包，象徵長長久久的好運，大年初一至初四則加碼贈送與台灣吧聯名設計的「馬熊舞桔」紅包，邀請民眾與太平媽祖一同守歲迎春，在鐘鼓與香火間迎接新年，也讓傳統信仰在節慶文化中展現兼具歷史底蘊與現代創意的地方特色。

