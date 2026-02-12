　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「太平媽祖」推「太平有象」　西螺福興宮文創成新年最萌祝福

▲走春帶福回家　福興宮三款吉祥象文創吸睛登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民俗寓意新詮釋，太平有象成新年最萌祝福符號。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆歲序更迭之際，雲林西螺福興宮以結合信仰象徵與文化創意的方式迎接新年，推出以「太平有象」為主題的一系列文創品，將太平媽祖——被地方信眾視為濁水溪守護神——的庇佑意涵轉化為具體可見的吉祥形象，新品昨（11）日首度曝光。

廟方說明，設計概念源自傳統吉語「太平有象」，象徵天下太平、五穀豐登，並以「象」寓意祥瑞與穩定，「瓶」與「平」諧音則指向太平之境，透過圓潤可親的大象造型，使抽象信仰轉為日常可觸的祝福符號，呈現民俗文化在當代生活中的轉譯樣貌。

▲走春帶福回家　福興宮三款吉祥象文創吸睛登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲走春帶福回家　福興宮三款吉祥象文創吸睛登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮指出，本次共規劃三款主題商品，先前已亮相的「太平有象鈴鐺吊飾」作為暖場之作，凡奉點觀音佛祖燈或樂捐150元即可結緣；最新推出的「太平有象抱枕毯」則將象徵守護與安穩的意象延伸至生活場域，大象造型抱枕內藏柔軟毛毯，寓意「天天健康、睡睡平安」。

即日起於太平媽文創品區開放結緣，除夕至大年初五期間，凡捐獻修護基金滿5000元亦可獲贈；另款「三色寶寶象吊飾」則以金、銀、紫三色象徵財運、平安與福氣，即日起於廟內「太平有象」主題娃娃機試營運，吸引不少信眾與遊客駐足體驗，現場笑聲與祈福聲交織，呈現廟埕特有的節慶氛圍。

▲走春帶福回家　福興宮三款吉祥象文創吸睛登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民俗寓意新詮釋，太平有象成新年最萌祝福符號。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，新年期間歡迎民眾到西螺福興宮走春參拜，將象徵吉祥寓意的太平有象帶回家，感受信仰與生活相伴的祝福。除夕夜子時「開廟門」也將發送9999個1元美金紅包，象徵長長久久的好運，大年初一至初四則加碼贈送與台灣吧聯名設計的「馬熊舞桔」紅包，邀請民眾與太平媽祖一同守歲迎春，在鐘鼓與香火間迎接新年，也讓傳統信仰在節慶文化中展現兼具歷史底蘊與現代創意的地方特色。

▲走春帶福回家　福興宮三款吉祥象文創吸睛登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲除夕夜子時「開廟門」也將發送9999個1元美金紅包，象徵長長久久的好運。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才掰了櫻花季！李千娜失言波及女兒「恐丟《紅白》演出」　
謝金燕登鴻海尾牙秀美腿！「衣服挖9個洞」尺度超狂
被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗
簡嫚書發律師函警告《世紀血案》　下最後通牒：未回覆將提告
都是人！桃園機場「人、車都排爆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節前夕擴大威力掃蕩　海巡北部分署岸海聯防護國境

春節連假安心過！花蓮毛孩看診資訊一次看　提醒固定用藥先備妥

「太平媽祖」推「太平有象」　西螺福興宮文創成新年最萌祝福

情人節結婚再添喜　台東戶所送1314對杯祝新人

基隆爸媽必收！育兒福利懶人包：從出生津貼到早療補助　最高月領19000元

AI輔助廉政教育　台東環保局互動式指引助同仁判斷

守護台東好環境　春節爆竹煙火施放時段與清理規定一次看

貼心迎接新生兒！　花蓮新城戶政贈「愛您寶貝紀念卡」

蕭美琴肯定推薦　林建南：化鼓勵為責任 全力爭取市民支持

花蓮光復鄉復耕鮮蔬新上市！供應校園營養午餐　農糧署助推通路

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

春節前夕擴大威力掃蕩　海巡北部分署岸海聯防護國境

春節連假安心過！花蓮毛孩看診資訊一次看　提醒固定用藥先備妥

「太平媽祖」推「太平有象」　西螺福興宮文創成新年最萌祝福

情人節結婚再添喜　台東戶所送1314對杯祝新人

基隆爸媽必收！育兒福利懶人包：從出生津貼到早療補助　最高月領19000元

AI輔助廉政教育　台東環保局互動式指引助同仁判斷

守護台東好環境　春節爆竹煙火施放時段與清理規定一次看

貼心迎接新生兒！　花蓮新城戶政贈「愛您寶貝紀念卡」

蕭美琴肯定推薦　林建南：化鼓勵為責任 全力爭取市民支持

花蓮光復鄉復耕鮮蔬新上市！供應校園營養午餐　農糧署助推通路

假中獎真騙卡！新北女寄出2張提款卡　瑞芳警攔截物流神救援

春節前夕擴大威力掃蕩　海巡北部分署岸海聯防護國境

才退出櫻花季！李千娜失言波及《紅白》「母女合體恐破局」　電視台證實了

災後不缺席！球芽基金捐百萬禮券溫暖光復學童　盼重返棒球日常

「小腿乾裂」成迷因！杜蘭特真的代言乳液了　長腿特效拉到沒盡頭

無殼族有救？美建商擬蓋百萬間「川普住宅」　租金還能抵頭期款

51歲辣成這樣！謝金燕登鴻海尾牙秀美腿「身上開9個洞」尺度超狂

被控共諜洗錢滯台1432天無罪　龔青索跟監資料因「香港人」敗訴

國台辦喊開放「一試便知」　陸委會「讓市場決定」籲先解除卡關陸生

20公頃石虎棲地恐消失！鄉親怒嗆廢土場：撤案... 爆激烈推擠

【看熱鬧不怕事大】羅東夜市爆發衝突！一群人圍觀卻反被萌翻XD

地方熱門新聞

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

探秘水上鄉三界埔臘肉林

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平561公里高空清晰入鏡

設備即時啟動、員工冷靜應變新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

台南砸2200萬2026年補助70校設防水閘門

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

春安送暖！台南消友會第六辦事處慰勞消防弟兄

嘉義長庚春聯揮毫活動詳情與門診安排

全面網路報名！南市10校設資優班適性揚才再升級

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

基隆爸媽必收！育兒福利懶人包　最高月領19000元

更多熱門

相關新聞

房價負擔越輕、生育率越低？　2縣市數據跌破眼鏡

房價負擔越輕、生育率越低？　2縣市數據跌破眼鏡

高房價被外界視為台灣生育率低的元凶，最新數據卻讓人跌破眼鏡。房仲統計內政部資料，比較2025年各縣市粗出生率與第2季房價所得比發現，房價負擔最輕的縣市，生育率反而敬陪末座；近年加碼生育補助的雲林縣，重賞下必有產婦，已連2年連莊全台「生育王」。

封紅布、靈籤暫別人間！西螺媽祖送神日登場

封紅布、靈籤暫別人間！西螺媽祖送神日登場

愛心化為救命速度　國榮紙業捐救護車助雲林救護升級

愛心化為救命速度　國榮紙業捐救護車助雲林救護升級

國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死

國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　1女身亡

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　1女身亡

關鍵字：

雲林西螺福興宮太平有象太平媽祖文創

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

「壞皇后」是遭迪士尼開除！說錯1句話踩高層地雷

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面