生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情人節不只浪漫！學會3招「長久愛法」：不在眾人前指責是底線

▲▼愛情,男女,戀愛,感情,溝通,兩性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲西洋情人節將至，掌握不翻舊帳、顧及對方自尊等溝通技巧，能讓情侶與夫妻關係在浪漫之餘更添穩固。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

隨著西洋情人節即將在兩天後到來，許多情侶正滿心期待地規劃浪漫行程，但如何在甜蜜之餘讓這份感情長久維繫，更是每一對戀人的必修課題。多數人在練習感恩時，會列出生活中的美好事物，像是體貼的另一半或即將到來的約會；但若想讓愛意恆久，或許得學會用不同的視角看待相處間的磨合。日本網站《Trill》分享了情感諮詢師、同時也是戀愛聖經《法則》（The Rules）譯者凱西天野（キャシー天野）的觀點，她提出了維持幸福關係的關鍵準則。不論是新婚夫妻還是熱戀中的情侶，只要能掌握這些相處之道，並在面對「好問題（Good Problems）」時心懷感激，就能讓這段關係更加穩固。

1、不在眾人面前指責另一半

根據網站報導，男性若在公開場合遭到指責，會覺得自己不再被信任，甚至喪失展現男性擔當的動力，進而下意識地逃避為另一半付出。

在情侶相處時，大家可能覺得氣氛比較輕鬆，反而容易掉以輕心。妳是否曾在共同好友面前大談男友的缺點？男性的自尊心通常較強，妳以為只是開個玩笑，卻可能在無意間傷了他的心，導致感情出現難以彌補的裂痕。有任何想說的話，請務必留在兩人私下相處時再溝通。

2、想聊正經事，也別在對方一踏入家門就開口

女性在感情中遇到疑惑時，往往會想第一時間釐清。但對於辛苦工作一整天、剛踏進家門的男性來說，立刻要面對嚴肅話題，其心理負擔遠比女性想像中還要沉重。

好不容易見面約會時，妳是否會忍不住開始責備或連番質詢？男性轉換心境與模式需要時間。即便有滿腹疑問或想分享的事，也請先收起來，先給予對方一點放鬆和療癒的空間。等觀察對方的狀態較佳、情緒較穩定時，再找時機把話題帶出來。

3、把握當下溝通，而非事後翻舊帳

如果希望對方改掉某個習慣，例如希望他收好杯子，就應該在當下直接說：「請幫我收一下喔。」每次在需要時提出請求，並在對方完成後表達感謝，才能建立起有效的合作模式。

女性常犯的錯誤是：當下不說，等到事後才抱怨溝通不足或不夠體貼，試圖透過一場嚴肅對話一次性修正所有問題，但這往往讓男性感到莫名其妙。妳是否也愛翻舊帳？事實上，男性對於過去發生的細節通常沒什麼印象。重點在於「當下」表達需求與感受，千萬別採取「隱忍到最後大爆發」的模式，這對關係最具殺傷力。

凱西天野指出，讓感情長久的祕訣在於「別為了小事動搖」。許多關係中的衝突，其實都源自於過度擔憂。在愛情中，女性往往比男性更容易焦慮，而過多的擔憂反而會製造出原本不存在的問題；試著相信「自己是被愛著的」，給彼此留一點餘裕，愛自然能走得更長遠。

春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟

談戀愛患得患失？3招建立安全感

純情兵慘遇愛情陷阱遭騙光積蓄拍自慰片

「有毒伴侶」常出現的3種特徵！

