社會 社會焦點 保障人權

im.B翻版！好樂貸平台假債權真吸金14.5億　5人+2公司被起訴

▲▼新北地方檢察署外觀。新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地檢署偵查大樓。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地檢署偵辦「好樂貸平台」吸金逾14億元案，整合分散各地提告的被害人，努力1年多，查出主嫌楊男等人對外標榜每件投資都有足額擔保，卻捏造個案、虛列風險準備金，藉此坑騙上千位受害人，行徑有如im.B吸金事件翻版，檢方今（12日）依《銀行法》等罪嫌，起訴楊男5人與2家公司，建請量處楊男較重刑度。

本案由新北地檢署檢肅黑金專組檢察官林佳慧，指揮調查局北部地區機動工作站不斷循線追緝楊男等嫌犯，並陸續扣押楊男等人不法所得，至今已凍結存款755萬餘元、查封14處市值共9548萬餘元的不動產，建請法官宣告沒收。

起訴指出，楊男等人於2019年以公信公司名義，架設「好樂貸」債權媒合平台，對外自稱P2P網路借貸（peer-to-peer）業者，將借款人的債權方案去識別化，在平台上架公開給投資人投資，標榜年化投資報酬率達14%到16%。

楊男等人把債權方案加註「此案件為 100%風險保護，若產生違約，平台將全額購回債權」、「此案件為『90%風險保護』，若產生違約，將由『鼎佑暘公司』按本金之90%購回此筆債權」等保證還本字句，宣稱借款人均提供足額擔保。

此外，楊男等人還掛保證，好樂貸平台會從投資金額提撥固定比例，做為專款專用的風險準備金，若出現借款人違約狀況，就啟動風險準備金賠付投資人本金，藉此招攬、取信不特定投資人。

但2023年5月間，同樣從事P2P債權媒合的im.B平台，爆發製造假債權吸金90億元詐騙案、數千人受害，引發恐慌、投資意願與金額下降，楊男等人涉製作假債權上架維持好樂貸平台營運，更從2023年7月虛列風險準備金數額、公告律師對真實債權方案的查核意見書，使投資人誤信好樂貸平台正派經營。

金管會於2023年10月間，發布《網路借貸平臺業務事業指導原則》，要求P2P業者原則上僅處理借貸款項收付的資訊流、不經手金流移轉，楊男等人隔月（11月）公告佯稱，改由鼎佑暘公司處理借款人債權轉讓給投資人業務，好樂貸平台不再經手金流、投資人的錢將更直接到借款人手上，假裝鼎佑暘是獨立第三方金流公司。

其實鼎佑暘是楊男實質掌控的紙上公司，用來掩護楊男等人繼續以假債權吸金，但好樂貸平台仍在2024年8月，因入金不夠出金而停擺，投資人領不到本息、爆發違約糾紛，紛紛提告求助。

檢調查出好樂貸平台至2024年8月為止，向上千位投資人吸金共14.5億餘元，除已發放的本息、業績獎金，剩餘款項多數去向不明，擔任負責人的楊男與執行長林男、股東兼業務員林男，到案均被羈押至今，檢調估算2名林男至少獲利各505萬餘元與845萬餘元。

此外，另名股東兼業務員吳男，與掛名公信公司首席顧問的姚男，也各獲利324萬餘元及40萬元。

檢方今起訴楊男5人與2家公司，涉犯《銀行法》非銀行不得經營收受準存款業務達1億元以上、《刑法》加重詐欺取財等罪嫌，除建請法官沒收全部犯罪所得，並以楊男對金流避重就輕、致使被害人無法獲得賠償為由，建請法官對楊男量處較重刑度，楊男等3名在押被告將移審新北地院調查是否續押。

02/10 全台詐欺最新數據

379 3 8485 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

好樂貸P2P吸金詐騙銀行法違約

