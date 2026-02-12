　
地方 地方焦點

AI輔助廉政教育　台東環保局互動式指引助同仁判斷

▲台東環保局推互動式倫理情境指引。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東環保局推互動式倫理情境指引。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將至，節慶氣氛漸濃，公務員於執行職務過程中，常可能面臨民眾致贈物品或邀宴等情境。為協助同仁在第一時間依據《公務員廉政倫理規範》妥適因應，台東縣環境保護局政風室近期推出「公務員廉政倫理規範情境適用指引」，導入AI輔助思考概念，透過互動式引導設計，協助同仁快速釐清判斷方向，強化廉政宣導實務應用。

台東縣環保局表示，公務員在執行職務時，常會遇到受贈財物、應酬往來或受請託關說等情形，雖然《公務員廉政倫理規範》已明訂相關應對方式，但實際情境多元，面對是否應婉拒、是否需簽報等問題，仍可能因不熟悉規定或情境差異而感到猶豫。為降低同仁判斷壓力，政風室於11日局務會議中正式推出線上版情境適用指引，以「情境導向」方式設計內容，透過逐步選擇與說明，引導同仁釐清思考方向，而非直接提供單一結論，讓判斷更具彈性與參考性。

環保局指出，此項情境適用指引的發想，源自該局近期舉辦的「公文AI運用共識營」，透過主管參與討論與交流，逐步凝聚運用新興工具輔助行政工作的共識，鼓勵各單位在適當情境下運用AI協助整理思路與優化流程。政風室自共識營中獲得啟發，嘗試以AI輔助梳理《公務員廉政倫理規範》中常見實務情境與判斷邏輯，並轉化為可於網頁操作的程式架構，經多次審視與修正後，完成可供同仁實際操作的情境適用指引。相較傳統流程圖須自行比對判斷，新版指引於每一節點提供必要說明與提醒，降低因文字簡化造成的理解落差。

環保局進一步說明，AI在本案僅作為輔助整理與發想工具，相關判斷架構與內容仍由政風人員依現行法規與實務經驗把關，確保內容符合規範並貼近實務需求。此外，系統設計特別強調隱私保護，採純前端運算方式，不涉及任何個人資料蒐集或留存，讓同仁能在無壓力情境下進行自我檢核，作為第一道防護機制，而非取代正式諮詢或裁量程序。

台東縣環保局表示，透過結合情境設計與AI輔助思考的創新宣導方式，期盼讓《公務員廉政倫理規範》從靜態法規轉化為日常工作中「看得見、用得到」的實用指引，提升宣導互動性與實用性，也展現機關持續營造廉能、公正與安心公務環境的決心。

02/10

