生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旗山新春點燈！「金蕉枇」萌獸坐鎮武德殿　5大燈區亮到元宵

▲▼旗山燈會 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲旗山區公所「旗馬追光‧新春蕉點」主題燈節從2月14日一路閃耀到3月3日元宵節。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄旗山山城新春活動正式點燈！迎接2026農曆春節，旗山區公所推出「旗馬追光‧新春蕉點」主題燈節，從2月14日一路閃耀到3月3日元宵節，串聯旗山老街、糖鐵故事館、武德殿與多處宮廟景點，打造大型走春光廊，邀民眾白天逛老街、晚上追燈海，一次收齊年味與美拍打卡點。

▲▼旗山燈會 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

今年最大亮點，是由山城原創吉祥獸「金蕉枇」擔任主角，結合馬年意象設計整體燈飾風格。主燈設在武德殿，以「金蕉枇大豐收」為題，將萌獸打造為壯碩卻逗趣的反差造型，融入香蕉黃綠配色與在地意象，還設計成互動動態姿勢，象徵把好運「擲」向新的一年，吸睛指數破表。

主辦單位這次跳脫傳統燈會框架，把整條老街與周邊道路變成夜間藝術展場，共規劃五大主題燈區。入口燈景「金價賀買」以諧音「真好買」為概念，讓金蕉枇與小馬搭上茄芷袋造型熱氣球迎賓，討喜又有在地味；「馬上豐收」、「水金旗境」則用紗幔與流星燈海營造夢幻層次，其中球燈靈感來自香蕉冰，呈現水潤透亮效果。

▲▼旗山燈會 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

文化意象區同樣有巧思，「金旗年代」用鵝黃、玫瑰紅與湖綠漸層象徵香蕉色澤，再搭配三角旗幟呼應旗山地名由來；「馬逢良圓」則以繽紛圓燈象徵圓滿順遂、馬到成功。老街沿線還設置「超級馬力」與農會人氣角色「蕉妹」燈飾公仔，增添拍照熱點。

宗教景點也同步點亮，天后宮以燈光重新勾勒殿宇輪廓，展現莊嚴氣勢；鯤洲宮以馬車燈組與造型球燈妝點百年榕樹；佛光山禪淨中心則在旗山公共體育場打造紫藤花迷宮燈區與菩提樹主題燈景，讓民眾走春參拜也能順遊賞燈。

▲▼旗山燈會 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

另外，旗山火車站（糖鐵故事館）與旗山生活文化園區同步推出「山城奇幻生物祭」，民眾與武德殿主燈「金蕉枇」合照打卡，還能兌換限量公仔磁鐵。主辦單位提醒，春節期間人潮眾多，建議多搭乘大眾運輸並配合交通管制措施，才能開心賞燈、平安走春。

旗山新春點燈！「金蕉枇」萌獸坐鎮武德殿　5大燈區亮到元宵

