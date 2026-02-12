貼心迎接新生兒！　花蓮新城戶政贈「愛您寶貝紀念卡」

▲紀念卡上記載完成登記日期與祝福語，深具保存價值與紀念意義。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升戶政服務品質與溫度，展現政府對新生兒及其家庭的重視與關懷，花蓮縣新城鄉戶政事務所推動「愛您寶貝紀念卡」創新服務，自新生兒父母至該所辦理出生登記時，即主動致贈專屬紀念卡，讓民眾在完成人生重要登記的同時，也能感受到來自政府的祝福與溫暖。

新城鄉戶政事務所表示，出生登記是新生兒人生中的第一項正式行政程序，也是戶政機關與家庭建立連結的重要時刻。為使原本較為制式的行政流程更具人情味，特別設計A4尺寸「愛您寶貝紀念卡」，將醫院開立之新生兒出生證明掃描成電子檔後，套印於精緻版型中，再以彩色列印及護貝方式完成，於出生登記手續完成時一併贈送予新生兒父母，作為寶寶人生第一份官方紀念。紀念卡上除記載完成登記日期與祝福語外，更傳達對寶寶健康成長、闔家平安喜樂的誠摯祝願，深具保存價值與紀念意義。

花蓮縣長徐榛蔚任內高度重視婦女生育與育兒福利政策，積極打造友善育兒環境，提供多元且實質的支持措施，包括每胎新臺幣2萬元生育補助（需設籍滿1年以上）、0至未滿2歲育兒津貼（第1胎每月5,000元、第2胎6,000元、第3胎以上7,000元）、托育補助、坐月子到宅服務，以及孕期與幼兒醫療補助，如補助輪狀病毒疫苗等；同時推動新生兒祝福禮與嬰幼兒閱讀禮袋，從經濟支持到育兒資源，全方位陪伴家庭迎接新生命。

此次新城鄉戶政事務所推出的「愛您寶貝紀念卡」服務，正是縣府整體婦幼關懷政策的延伸與落實，讓祝福不僅止於政策補助，更透過具體行動傳遞溫度。

許多家長在完成出生登記並收到紀念卡時，紛紛表示驚喜與感動，認為這份貼心設計讓繁忙的辦證過程增添溫馨回憶，也為孩子留下珍貴的成長紀錄。

新城鄉戶政事務所指出，本項創新服務係運用既有行政流程加值辦理，在不增加民眾負擔的情況下，提升服務品質與情感連結，展現戶政機關主動服務、以民為本的精神。

未來，新城鄉戶政事務所將持續秉持關懷與創新的理念，結合在地特色與民眾需求，發展更多溫馨且具實質效益的便民措施，讓戶政服務不僅是登記作業，更成為陪伴家庭走過人生重要階段的重要力量，共同為花蓮打造更加友善與幸福的育兒環境。