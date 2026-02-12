守護台東好環境　春節爆竹煙火施放時段與清理規定一次看

▲台東縣府提醒煙火施放與清理規定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

迎接農曆新年，為兼顧年節歡樂與生活環境品質，台東縣政府提醒民眾施放爆竹煙火應遵守相關限制時段與區域規定，並於施放後立即清理炮屑及紙盒等廢棄物，共同維護整潔與安寧，營造祥和乾淨的新年氛圍。

台東縣政府指出，依據「台東縣不得從事妨害他人生活環境安寧行為區域範圍及時段」公告，學校上課期間及醫療機構（診所除外）周邊50公尺範圍內全天禁止施放爆竹煙火；此外，每日夜間11時至翌日上午7時亦全面禁止施放，僅經消防局、警察局及環保局核准之節慶活動，得延長施放至凌晨1時止。違反規定者，可依噪音管制法裁處3,000元至3萬元罰鍰。

縣府表示，農曆春節為重要傳統節日，家人親友團聚歡慶，施放爆竹煙火雖能增添年節氣氛，但若於深夜或凌晨施放，容易影響他人休息與生活安寧。呼籲民眾共同遵守施放時間規範，避免於深夜及清晨施放，並於施放後即刻清理炮屑與紙盒，以更低碳、環保與友善方式迎接新年，維護台東優質生活環境。

台東縣環保局進一步說明，為防止深夜煙火噪音影響居民，縣府已依噪音管制法公告相關限制時段與區域，若於禁止時段或地點施放爆竹煙火，將依法開罰。此外，施放後遺留的炮屑與紙盒應由施放者自行清理並交由清潔隊清運，如隨意棄置，可依廢棄物清理法處1,200元至6,000元罰鍰，呼籲民眾切勿違規，以免受罰。

環保局表示，春節期間將持續加強巡查與宣導，並提供24小時受理通報服務，民眾如發現違反爆竹煙火施放限制時段致噪音擾民，或施放後未清理廢棄物等情形，可撥打免費專線0800-066666或環保局電話（089）221999通報，亦可透過環境部陳情網路系統或手機APP「公害報報」反映。縣府呼籲，讓春節少一分噪音、多一分溫馨，攜手維護安寧與整潔，共同迎接嶄新的一年。