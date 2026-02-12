　
國際

打臉川普「煤炭出口」貿易協議　南韓政府曝：目前無具體進展

▲▼美國總統川普於當地時間11日在白宮東廳出席一場關於煤電的活動，展示簽署的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普於當地時間11日在白宮東廳出席一場關於煤電的活動，展示簽署的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普於當地時間11日在白宮高調宣稱，已與南韓、日本、印度等國達成「歷史性」貿易協議，將大幅增加美國煤炭出口。不過，南韓貿易主管機關隨後澄清，韓美之間目前並未就能源採購達成任何具體協議，川普所指內容，較可能是延續去年雙方達成的1000億美元美國能源採購承諾。

根據《韓聯社》，川普是在白宮一場促進美國煤炭產業發展的活動中發表上述談話。他表示，「過去幾個月，我們與日本、南韓、印度以及其他國家達成了歷史性的貿易協議，將大幅增加我們的煤炭出口。」這也是川普首次在對韓貿易協議中，明確提及煤炭出口。

外界關注，川普此番說法是否意味美韓已就煤炭進口達成新共識。對此，南韓通商當局關係人士則低調回應，川普的發言應是指去年美韓關稅談判期間，南韓承諾在4年內購買總額1000億美元的美國能源。

相關官員指出，「川普總統有關煤炭的說法，應是指1000億美元能源採購計畫，但目前雙方尚未確定具體品項與內容。」

回顧去年7月，美國與南韓在關稅談判達成協議，南韓同意在互降對等關稅的前提下，對美投資3500億美元，並於未來4年內採購價值1000億美元的美國能源。當時南韓政府說明，將以液化天然氣（LNG）、原油等為主，認為在整體能源進口規模下，不致對國民經濟造成負擔，且有助於能源來源多元化。

然而，當時並未將煤炭列為主要進口項目。以去年數據來看，南韓全年能源進口額為1402億美元，其中自美國進口約206億美元，占比14.7%。細項方面，原油129億美元最多，其次為液化石油氣（LPG）39億美元、天然氣24億美元，至於煤炭進口金額則不到4億美元。

南韓貿易主管機關原先評估，原油可在一定程度上由沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東來源轉向美國；天然氣則可由澳洲、卡達部分轉為美國供應，但未曾公開規畫擴大煤炭進口。

此外，南韓正依據第11次電力供需基本計畫逐步降低燃煤發電比重，若美方未來在談判中加大煤炭進口壓力，恐與南韓減碳政策方向相牴觸，甚至影響其達成碳中和目標。分析也指出，歐盟今年全面上路的碳邊境調整機制（CBAM）等環境規範，亦可能讓相關議題更為敏感。

►川普達成「歷史性」協議！聯手日韓印衝煤炭出口：全球都向美國買

02/10

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

郭台銘豪發3億獎金　10人抱走千萬
毒殺動物害張美阿嬤倒閉！九九峰動物樂園將接手
美女里長遭性騷！資深前輩要求「抱一下」摟肩摸腰
快訊／板橋超貴車禍！6000萬雲梯車撞保時捷...女駕駛不罰
行動電源又爆炸！消防員曝1款式：別買

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

北美要聞日韓要聞川普關稅川普煤炭南韓日本印度

