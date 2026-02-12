快訊／四海幫主張存偉涉「門擋藏黃金」洗錢　檢方諭知500萬交保

▲四海幫現任幫主張存偉涉多起跨境洗錢案，複訊後檢方諭知500萬元交保。（圖／記者張君豪翻攝）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

台北地檢署偵辦四海幫現任幫主張存偉（綽號「純偉」）涉嫌組織犯罪、洗錢案持續擴大，張男昨(11)日遭刑事局拘提到案後，今(12)日下午2時許移送北檢複訊，稍早檢方諭知張男依詐欺等罪嫌，諭知500萬元交保，並限制出境、出海。

據了解，刑事局去(2025)年初偵辦「安心幣商」假投資詐欺案時，發現詐團以投資虛擬貨幣為名，誘騙被害人交付現金後，立即購買實體黃金，再以鉛、錫合金包覆偽裝成門擋，透過包裹空運至柬埔寨、越南等地洗錢，手法相當隱蔽。

警方歷經半年蒐證，去年6月成功攔下2件即將出境的包裹，查扣6個鉛合金門擋與12條未封裝金條，另在嫌犯住處再查獲4個門擋，經切割熔解後，共取出24條金條，總重24公斤。依查扣當日台銀牌價每公克3226元計算，查獲黃金市值約7742萬元；若以目前黃金存摺牌價每公克5146元換算，價值已超過1億2千3百萬元。

警方掌握該集團自2024年7月起，每月走私約30公斤黃金出境，推估累計超過300公斤，受害人數約169人，財損金額高達6億元，去年底已先依特殊洗錢等罪嫌起訴7名成員，但持續向上溯源後，發現張存偉疑為關鍵上游人物，是否實際掌控整條洗錢鏈，仍需後續調查才能確認。

