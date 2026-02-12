卓揆表態迎新式核能　經濟部草擬「高階核廢選址草案」讓核廢有去處

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前宣示電力即國力，並表示將「全面接觸全世界先進的新式核能技術」。對此，行政院表示，會在核安有保障、核廢有去處、社會有共識三個原則下，進行審慎評估。而針對核廢的去處，經濟部透露，目前正草擬「高階核廢料選址條例」，但涉及地質條件界定、公民溝通程序等，待法制完備後再進行後續討論。

卓榮泰日前出席工研院「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮，談及電力系統問題時說，除持續落實總統賴清德提出的「二次能源轉型」，繼續開發多元綠能、推動深度節能與智慧儲能，以及強化電網韌性之外，也會全面接觸全世界先進的新式核能技術。

另外，卓榮泰提到，也會就《核子反應器設施管制法》修正後，台灣傳統核能何去何從問題，審慎樂觀期待核能安全委員會、經濟部能依照《核管法》，在「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」原則下進行審慎評估，共同面對傳統核能是否能帶給產業界更大安心問題。

卓榮泰強調，政府提出能源開放的構想，就是希望有充裕的能源基礎穩定產業的發展，因為「電力就是算力，算力就是國力」。

卓榮泰一句「全面接觸全世界先進的新式核能技術」，引發各界討論。對此，發言人李慧芝說，院長卓榮泰在日前的行程中也講得很清楚，對於產業關心的電力議題政府會持續落實賴總統提出的二次能源轉型，繼續開發多元綠能，推動深度節能以及智慧儲能，還要強化電網韌性。

李慧芝表示，對於現在全球各地正在研發的新式核能技術，政府是採取開放態度接觸了解。不論是新式核能或傳統核能，政府都秉持三個原則，也就是核安有保障、核廢有去處、社會有共識，進行審慎的評估。

經濟部次長江文若補充，政府非常重視能源問題，所以經濟部也持續推動各種再生能源發展，也輔導各產業做節能、碳健檢等。對於新式核能技術持開放態度，密切關注國際間新式核能發展，也會了解、研究什麼樣的新式技術最適合台灣。

江文若說，傳統式核能是讓一般產業界還有一般人是不是能安心，至於新式核能，現在國際上發展還有很多技術，所以需要了解什麼樣的技術比較適合台灣，再跟國人說明是否安心。

針對核廢去處的議題，經濟部能源署副組長游翔瑋表示，目前使用過的核子燃料棒都還在核電廠中，「核廢有解」就是不管低階、高階核廢料，未來都要有處理方向，經濟部正在草擬「高階核廢料選址條例」，但因涉及地質條件界定、公民溝通程序，目前法案還在處理中，待法制完備後再進行後續討論。