　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓揆表態迎新式核能　經濟部草擬「高階核廢選址草案」讓核廢有去處

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前宣示電力即國力，並表示將「全面接觸全世界先進的新式核能技術」。對此，行政院表示，會在核安有保障、核廢有去處、社會有共識三個原則下，進行審慎評估。而針對核廢的去處，經濟部透露，目前正草擬「高階核廢料選址條例」，但涉及地質條件界定、公民溝通程序等，待法制完備後再進行後續討論。

卓榮泰日前出席工研院「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮，談及電力系統問題時說，除持續落實總統賴清德提出的「二次能源轉型」，繼續開發多元綠能、推動深度節能與智慧儲能，以及強化電網韌性之外，也會全面接觸全世界先進的新式核能技術。

另外，卓榮泰提到，也會就《核子反應器設施管制法》修正後，台灣傳統核能何去何從問題，審慎樂觀期待核能安全委員會、經濟部能依照《核管法》，在「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」原則下進行審慎評估，共同面對傳統核能是否能帶給產業界更大安心問題。

卓榮泰強調，政府提出能源開放的構想，就是希望有充裕的能源基礎穩定產業的發展，因為「電力就是算力，算力就是國力」。

卓榮泰一句「全面接觸全世界先進的新式核能技術」，引發各界討論。對此，發言人李慧芝說，院長卓榮泰在日前的行程中也講得很清楚，對於產業關心的電力議題政府會持續落實賴總統提出的二次能源轉型，繼續開發多元綠能，推動深度節能以及智慧儲能，還要強化電網韌性。

李慧芝表示，對於現在全球各地正在研發的新式核能技術，政府是採取開放態度接觸了解。不論是新式核能或傳統核能，政府都秉持三個原則，也就是核安有保障、核廢有去處、社會有共識，進行審慎的評估。

經濟部次長江文若補充，政府非常重視能源問題，所以經濟部也持續推動各種再生能源發展，也輔導各產業做節能、碳健檢等。對於新式核能技術持開放態度，密切關注國際間新式核能發展，也會了解、研究什麼樣的新式技術最適合台灣。

江文若說，傳統式核能是讓一般產業界還有一般人是不是能安心，至於新式核能，現在國際上發展還有很多技術，所以需要了解什麼樣的技術比較適合台灣，再跟國人說明是否安心。

針對核廢去處的議題，經濟部能源署副組長游翔瑋表示，目前使用過的核子燃料棒都還在核電廠中，「核廢有解」就是不管低階、高階核廢料，未來都要有處理方向，經濟部正在草擬「高階核廢料選址條例」，但因涉及地質條件界定、公民溝通程序，目前法案還在處理中，待法制完備後再進行後續討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭台銘豪發3億獎金　10人抱走千萬
毒殺動物害張美阿嬤倒閉！九九峰動物樂園將接手
美女里長遭性騷！資深前輩要求「抱一下」摟肩摸腰
快訊／板橋超貴車禍！6000萬雲梯車撞保時捷...女駕駛不罰
行動電源又爆炸！消防員曝1款式：別買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓揆表態迎新式核能　經濟部草擬「高階核廢選址草案」讓核廢有去處

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

稱高金素梅台灣派遭圍剿　王世堅：莫名其妙！執政黨應包容不同聲音

拿現在國民黨對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：真有走在重返執政路上？

嗆網友「你媽才拖垮籃球」　謝典霖陣營認了：小編看不下去

中科院與美商Shield AI簽署合作　加速自主研製AI飛控無人機系統

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

「獵鴞」攻擊無人機首實測傳5架摔3架　陸軍：報導不屬實

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

2026樂府中來電祭嗨翻板橋　12組人氣樂團接力開唱

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

卓揆表態迎新式核能　經濟部草擬「高階核廢選址草案」讓核廢有去處

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

稱高金素梅台灣派遭圍剿　王世堅：莫名其妙！執政黨應包容不同聲音

拿現在國民黨對比馬英九時代　黃暐瀚說重話：真有走在重返執政路上？

嗆網友「你媽才拖垮籃球」　謝典霖陣營認了：小編看不下去

中科院與美商Shield AI簽署合作　加速自主研製AI飛控無人機系統

被抱摔、重踹而下體出血！陳玉珍遭起訴　林月琴：我絕不和解

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

「獵鴞」攻擊無人機首實測傳5架摔3架　陸軍：報導不屬實

美逾30％房貸利率超過5％！川普推2000億購債　再融資年增120％

新北割頸案定讞！死者父怒「不怕少事法了」：法官敢帶回去教嗎

價格下修奏效　富華創新北屯新案單月賣8成　

中壢觀光夜市3女大腿、臀部遭竹籤刺傷　男辯「心情不佳」下場曝

食品科技差異化搶攻餐桌經濟　家禽業迎戰智慧轉型

鴻海2026年運動會嗨翻！郭台銘大手筆加碼3億獎金　10人抱走千萬

通用型伺服器拉貨供應鏈再起　信驊衝萬金兩廠業績旺

情人節前夕的清醒告白：他到底愛不愛我？拆解曖昧男「不願確認關係」的三大真實心理

中華男籃「雙地虎」出擊　高錦瑋樂見同為矮將的丁聖儒入選

川普2.0財經首長新變局　鐵三角：川普、貝森特、華許

【歐告命懸一線】誤食毒餌倒地狂吐　疑鄰居多次下手！

政治熱門新聞

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

一張圖看中華民國5位總統特赦史！　共8次特赦、赦免達55人　

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

柯文哲尾牙唱歌落淚「枷鎖怎解脫」　影片曝光

鄭麗文：國民黨不可能鬆手軍購預算

謝典霖嗆「你媽才拖垮籃球」　今澄清：小編回的

藍綠白10立委被起訴　國民黨團轟綠：惡人先告狀！

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

更多熱門

相關新聞

政院版軍購特別條例將付委　卓榮泰：露出希望的曙光

政院版軍購特別條例將付委　卓榮泰：露出希望的曙光

針對1.25兆軍購特別條例將付委，行政院長卓榮泰今（12日）在院會發表歲末談話時表示，昨天總統率國防部長、參謀總長與三軍司令舉行記者會，向在野黨提出需要儘速通過國防特別條例，經過一整天，也看到國會露出希望的曙光。卓強調，希望經過國會合理審查，請國會善盡責任，這才是全民之福。此外，也包括今年度的中央政府總預算，也應該儘速審查。

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

明年最低工資有望突破3萬！　卓榮泰：繼續努力

明年最低工資有望突破3萬！　卓榮泰：繼續努力

卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

白營大轉彎「同意1.25兆軍購條例付委」　綠欣慰：盼新黨團說到做到

白營大轉彎「同意1.25兆軍購條例付委」　綠欣慰：盼新黨團說到做到

關鍵字：

行政院核能卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

快訊／80歲老媽媽殺癱瘓兒　賴清德農曆年前批示特赦

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面