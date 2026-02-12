　
地方 地方焦點

以海為名連結亞洲　台東美術館國際當代藝術交流展開幕

▲台東美術館國際當代藝術交流展開幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東美術館國際當代藝術交流展開幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東美術館12日舉辦國際當代藝術交流展《你和我以海相連》（Where The Sea Connects Us）開幕活動，匯集來自台灣、韓國、菲律賓與泰國等地11組共12位藝術家參展，透過纖維藝術、軟雕塑與影像創作，探討人與海洋之間的情感連結與文化記憶。展覽同步於下午2時在館內大文創教室舉辦藝術家分享會，與民眾交流創作理念，深化國際藝術對話。

台東縣長饒慶鈴表示，藝術家以日常可見的線材、布料與織物為媒材，結合軟雕塑與影像形式，描繪與海共生的生命故事，呈現亞洲各地文化在海洋串聯下的共同情感與歷史脈絡。她也邀請民眾把握展期，走進美術館欣賞跨國藝術創作，感受藝術與海洋文化交織的深刻意涵。

饒慶鈴指出，海洋並非阻隔彼此的界線，而是一條促進相遇、交流與移動的重要臍帶。台東面向太平洋，擁有176公里全國最長海岸線，亦為南島文化的重要原鄉。縣府近年積極推動海洋文化復振，透過藝術與文化活動深化與世界交流。海洋的多變與深邃，也形塑出獨特的「台東藍」，隨著潮汐流轉，映照人類細膩而複雜的情感與感知。

文化處表示，《你和我以海相連》展覽以海洋為共同語言，串連台灣、韓國、泰國與菲律賓13位藝術家，從各自生命經驗出發，透過纖維藝術、軟雕塑與影像創作，探討人與海洋之間的文化連結與情感記憶，展現跨越地域的共同生命經驗。

本展由台灣新媒體藝術家吳尚霖與韓國策展人金來玄共同策畫。菲律賓藝術家葛瑞芬以宿霧花紋手帕與纖維創作，呈現移工勞動的身體記憶與情感；台灣藝術家峨冷．魯魯安以水滴形纖維裝置描繪潮汐裂縫與魯凱族世界觀；米類．瑪法流則從南島語族遷徙歷程出發，透過纖維與軟雕塑呈現族群記憶與文化脈絡。

韓國藝術家尹洙竫以創作敘述自日治時期至今台韓之間的離散與遷移故事；UMSO嚴京煥與金素廷居住於江原道與北韓接壤邊境，蒐集自北韓南漂的海漂物，透過裝置藝術呈現分離卻相連的南北韓關係；徐仁慧以錄像與繪畫描繪韓國海女與海共生的生命故事；羅賢探討東亞烏托邦與蓬萊仙島的想像；高舍里則關注氣候變遷下燕子跨越亞洲南北遷徙的路徑。

此外，泰國藝術家美嬋以家鄉芭達雅海岸為靈感，透過空間裝置呈現夜間海面霓虹倒影；台灣藝術家張新丕以繪畫解構台灣潮間帶地景與溫度；吳佳容則從澎湖生活經驗出發，呈現人、海與土地長期依附的生存智慧與情感連結。

台東縣政府表示，本次展覽透過跨國藝術交流，讓海洋成為文化與情感的共同語言，展現台東作為南島文化重要節點的文化深度與國際視野，歡迎民眾於展期內前往台東美術館參觀，感受亞洲藝術家以海為題的多元創作與深層對話。

《你和我以海相連》國際當代藝術交流展展期自2026年2月12日至4月16日，於台東美術館展出，開放時間為週二至週日9時至12時、13時30分至17時（週一休館）。

