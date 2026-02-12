花蓮光復鄉復耕鮮蔬新上市！供應校園營養午餐　農糧署助推通路

▲農糧署東區分署輔導推廣光復鄉蔬菜產業在光復鄉花蓮糖廠辦理「災後復耕國產鮮蔬行銷推廣活動」。（圖／東區分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歷經馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，花蓮縣光復鄉農地受損嚴重，在農業部所屬各農業單位積極協助與農民共同努力投入復耕工作，部分農地逐步恢復生機，隨著復耕種植蔬菜作物穩定生長，近期已陸續採收上市。

農糧署東區分署輔導光豐地區農會推廣花蓮縣光復鄉蔬菜產業12日在光復鄉花蓮糖廠辦理「光復鄉災後復耕國產鮮蔬行銷推廣活動」，透過行銷推廣與通路業者里仁有限公司、農會串聯，協助農民拓展銷售管道，穩定產業發展。

東區分署表示，災後復耕不僅是農業生產的恢復，更是象徵地方生活與信心的重建，現階段產出蔬菜已可在里仁門市購買到，未來還會在光豐地區農會超市及全聯超市小農直採上架，花蓮頗具知名度的在地綠色餐飲指南餐廳欣綠農園也可享用到相關蔬食餐點；另透過花蓮市農會採購復耕蔬菜，供應花蓮縣內國中小作為校園午餐食材。





本次活動將於現場示範復耕蔬菜料理，並邀請採購光復鄉復耕蔬菜之通路及業者，包括里仁有限公司、欣綠農園、光豐地區農會及花蓮市農會等單位到場，感謝其於災後持續與農民合作價購，協助農產品銷售，使農民安心投入生產。

東區分署說明，114年光復鄉因受馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成大面積農田遭掩埋受損，對光復鄉農業造成嚴重衝擊。災後，在農業單位輔導與農民齊心努力下，進行農地復原及復耕作業，部分農田重新整地翻犁後，已逐步恢復農業生產種植蔬菜。災後復耕蔬菜品項多元，包含櫻桃蘿蔔、青花菜、蚵白菜、芹菜、羽衣甘藍及福山萵苣等，皆為當令鮮採蔬菜。農民秉持用心栽培與友善耕作原則，嚴格把關品質與安全，確保蔬菜新鮮、健康且具在地特色。



歡迎各界以實際行動支持災後復耕蔬菜，用消費力挺在地農民，共同為光復鄉農業的重新出發注入力量。

