中嘉寬頻啟動「愛在社區」計畫　物資送暖華山安平站

▲中嘉寬頻啟動「愛在社區‧心手相映」計畫，前往華山基金會安平天使站捐贈物資。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為回應社會結構變遷帶來的資源落差，中嘉寬頻｜三冠王．雙子星正式啟動「愛在社區‧心手相映」愛心物資捐贈計畫，12日前往華山基金會安平天使站捐贈生活物資，盼以實際行動關懷弱勢長輩，建立長期且務實的公益參與模式。

中嘉寬頻｜三冠王．雙子星總經理陳建村當天率領公司同仁到場，由華山基金會安平天使站站長李濰禎代表受贈。李濰禎表示，感謝企業長期關懷弱勢族群，不僅協助公益活動宣傳，也多次捐贈民生物資，讓站方在每月到宅訪視時，能將紙尿布、食品等必需品送到獨居長者家中，減輕生活負擔。

此次捐贈物資包括紙尿布、清潔用品、芝麻燕麥飲及麵條等日常所需用品。陳建村指出，公司深耕地方多年，持續關注社區長輩與弱勢族群需求，希望透過實質幫助，補足長輩日常生活所需，減輕照護壓力，讓愛心真正落實在社區角落。

此外，中嘉寬頻今年也持續推出低收入戶收視全免與網路半價優惠措施，鼓勵符合資格家庭持相關證明向公所申請後辦理登記，減輕經濟負擔。

華山基金會長期服務獨居長者，提供關懷訪視與生活協助，對企業投入資源表達肯定。中嘉表示，未來將持續推動公益行動，串聯更多善的力量，讓社區更溫暖，也展現企業善盡社會責任的行動力。