人生分水嶺是羊水！她曬阿嬤紅包「厚到像磚」　全場搶認親

過年很多人準備一家團聚、發紅包或領紅包。就有女網友曬阿嬤發的紅包，厚度目測至少50張起跳，「阿嬤每年的紅包都屌打一堆親戚」。阿嬤出手之闊綽，引來超過3.3萬人羨慕按愛心，「阿嬤的紅包超過我一個月的薪水了」、「你們有錢人自己去開一個群組好不好。」

原PO曬出影片，只見她手上拿著厚厚一疊千鈔，文中直呼「阿嬤每年的紅包都屌打一堆親戚」，短短一句話立刻吸引大批留言朝聖。有人好奇反問「這是你給阿嬤，還是阿嬤給你的？」她則親自回覆「阿嬤給的」，語氣中滿是不好意思卻藏不住驕傲。

▲原PO阿嬤包的紅包讓一票網友羨慕炸。（圖／原PO授權引用）

還有人好奇，阿嬤是在做什麼的？原PO則解答「木材進出口貿易的。」有網友開玩笑「缺孫子嗎？」原PO則回「家裡重女輕男，孫子只有6600。」

其他人則狂喊羨慕，「我看不下去了，羨慕死」、「阿嬤有缺孫女嗎？是從哪開始排隊」、「轉發留給長輩看。」「阿嬤新年快樂恭喜發財，（半路認親從這開始排嗎）」、「我只能說羨慕！」留言區幾乎成了大型認親現場。

還有網友表示，「這串更讓我體會人生的分水嶺就是羊水」、「我始終相信大部分人應該都一樣，拿到2000就很開心了，這種是少數對吧」、「我上次在銀樓看到，阿嬤買金塊，一台兩，說要包紅包，我差點衝過去跪下，大喊阿嬤！」

