民眾黨台東黨部人事調整　林冠任接任主委、謝嘉銘轉任榮譽主委

記者楊晨東／台東報導

台灣民眾黨近日宣布台東地方黨部人事調整，台東縣黨部新任主委由曾參選台東縣議員的政治評論人林冠任接任，原主委謝嘉銘轉任榮譽主委，未來仍將持續協助地方事務推動。相關人事佈達即日起生效，並已於農曆年前完成交接。

民眾黨中央組織部表示，原任主委謝嘉銘於去年民眾黨處於低潮時臨危受命，接任台東縣黨部主委，穩定維繫地方黨部運作。過去一年期間，帶領地方黨部完成多項任務，包括參與反罷免、反風電與核三延役公投等議題行動，並完成黨部搬遷及多項社會服務活動，持續維持地方組織能量。

組織部指出，謝嘉銘本職並非政治工作者，且平時公務繁忙，中央黨部對其任內付出與貢獻表達感謝，雖感不捨，仍尊重其規劃並同意交棒。未來將以榮譽主委身分持續提供協助，維繫地方黨務運作與組織發展。

因應未來選舉期程及地方組織布局，民眾黨由具參選經驗並長期投入政治評論的林冠任接任主委。林冠任曾於2022年代表民眾黨參選台東縣議員，目前亦擔任台東身心障礙健康發展協會理事長、台東八二三戰役戰友協會總幹事及台東旅人民宿負責人，長期關注地方公共議題，並透過社群平台發表政治評論，在網路上累積一定聲量與支持者。

林冠任與謝嘉銘表示，未來將持續攜手合作，深化台東地方組織經營，號召更多關心公共事務的民眾參與地方發展，並以理性務實態度推動政策討論與公共參與，讓民眾黨在台東持續深耕基層、穩健發展。