大陸 大陸焦點 特派現場

陸影石科技尾牙送房又送名車　獲獎者平均年齡未滿32歲

▲影石5名年輕員工獲得百萬人民幣商品房。（圖／翻攝紅星新聞）

▲影石5名年輕員工獲得百萬人民幣商品房。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸科技企業影石Insta360（影石創新科技股份有限公司）昨（11）日舉辦2026年度年會（尾牙，下同），現場向員工送出5套大灣區商品房及6輛名貴汽車等獎品，引起外界關注。公司證實房產價值均在百萬元人民幣以上，得主多為「90後」員工，平均年齡未滿32歲，且不含高階主管。

《紅星新聞》報導，2月11日，科技企業影石Insta360（影石創新科技股份有限公司）舉辦了2026年度年會，現場照片顯示的5套大灣區商品房、多輛汽車等獎品引發關注。

5名獲得商品房的員工皆為「90後」，其中一人入職未滿兩年，尾牙活動當天還穿著Cosplay服飾上台領獎，並表示「挺驚喜的，獎沒有那麼重要，但這個獎背後是一份沉甸甸的認可和期許」。

▲影石尾牙贈送員工名車。（圖／翻攝紅星新聞）

▲影石尾牙贈送員工名車。（圖／翻攝紅星新聞）

除房產外，影石在尾牙還送出6輛汽車，其中一人獲得保時捷，另外5人可在理想L7 Pro、新款BMW 3系與特斯拉Model Y三款車型中擇一。

網傳獎品清單顯示，特等獎為36克影石定製金鈔；一等獎包含3台iPhone17Pro、3台影翎AntigravityA1及3份8克定製金鈔，整體獎品數量超過3600份。公司方面向外界證實清單屬實，整體中獎率約80%。

其中，特等獎36克金紙（含黃金36克）由一名入職10天的新員工獲得，另有實習生抽中iPhone17Pro。尾牙活動負責人透露，大灣區住宅的獲獎員工可在兩處環境與配套條件良好的住宅社區中自行選擇。

▲位於廣東珠海的影石創新基地。（圖／CFP）

▲位於廣東珠海的影石創新基地。（圖／CFP）

影石Insta360創辦人劉靖康在尾牙前透過朋友圈發出籌備照片稱，「每年年會前都沒有睡覺。」劉靖康表示，2025年為公司營收規模最高的一年，第四季亦創歷史單季新高，營收增速為近10個季度最高；2025年全年研發投入總額超過此前三年總和，並指出公司更重視長期價值而非短期利潤。

公開資訊顯示，影石Insta360成立於2015年，總部位於深圳，創辦人為劉靖康，主要從事全景相機與運動相機等影像設備研發與銷售，產品行銷全球多個國家與地區。公司近年持續投入影像演算法與硬體整合技術，並在全球消費級與專業級全景影像市場佔有一席之地。

02/10 全台詐欺最新數據

影石尾牙百萬房產90後員工豪車insta360

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

