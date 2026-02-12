春安送暖！　台南消友會第六辦事處慰勞消防弟兄

▲台南市消防之友會第六辦事處春節前夕慰問第六救災救護大隊消防同仁。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

馬年新春將屆，台南市消防之友會第六辦事處，為慰勉第六救災救護大隊全體消防人員於春節期間堅守崗位、守護市民安全，12日由處長莊旭彬、團長傅有銅偕同第六救災救護大隊大隊長邱淵明及多位副處長，親赴所屬各消防分隊致贈慰問物資與紅包，向辛勞執勤的消防同仁表達關懷與敬意。

現場除致贈執勤所需物資與加菜金外，也發送春節紅包，提前向消防弟兄賀歲祝福，讓值勤人員在忙碌勤務中感受到濃濃年節氛圍與溫暖鼓舞。

莊旭彬表示，消防人員是守護市民安全的重要力量，而消防之友會則是支持消防工作的堅實後盾。面對高風險與高壓力勤務，消防同仁肩負沉重責任，社會各界更應持續給予支持與肯定。未來也將整合資源，全力支援消防勤務，讓同仁無後顧之憂。

邱淵明指出，感謝消防之友會第六辦事處長期關懷基層需求、提升同仁福利，尤其在春節前夕親赴各分隊慰問，讓第一線同仁倍感溫情與支持。他也期勉全體消防人員秉持「取之社會、回饋社會」精神，持續精進專業，守護家園安全。

消防局長楊宗林表示，感謝消防之友會長期支持消防業務，春節前夕專程慰問，更展現「南消最強後盾」的力量。隨著連續假期將至，期盼全體同仁持續堅守崗位，確保大台南地區安全無虞。

市長黃偉哲也提醒，寒冬時節使用暖氣設備及高耗電電器時，應與易燃物保持安全距離，避免多項電器共用插座或延長線，以防過載釀災，並提前向市民拜年，祝福大家馬到成功、新春順遂。