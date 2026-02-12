好運馬上增！晴天坊年節走春開跑　3大景點熱鬧展售

▲勞工局舉辦「晴天走春趣・馬上好運增」記者會，推廣年節市集活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接農曆新春，台南市政府勞工局推動「晴天創意築夢坊計畫」（簡稱晴天坊），協助身心障礙者、新住民、原住民及中高齡等特定對象勞工拓展多元就創業通路，實踐市長黃偉哲打造台南成為「希望家園」的施政理念，12日舉辦「晴天走春趣・馬上好運增」記者會，頒發「2025年勞工局晴藝獎－手創藝品競賽」前三名得獎作品，並同步宣傳春節市集活動。

勞工局長王鑫基表示，春節檔期晴天坊活動滿檔，市集活動將於2月16日（除夕）至2月22日（初六）在總爺藝文中心登場；2月17日（初一）至2月20日（初四）於柳營尖山埤渡假村展售；2月18日（初二）至2月21日（初五）則在蕭壠文化園區與民眾見面。現場販售五行轉運中國結、馬造型皮革鑰匙圈、喜氣紅包袋、祈福神明公仔、皮雕編織吊飾等年節應景商品，邀請民眾走春同時支持晴天坊夥伴創作。

為延續馬年喜氣，即日起至2月28日止，民眾只要至晴天創意築夢坊臉書粉絲團指定貼文留言「一起到OO據點，走春趣馬上好運增」，標註好友並分享貼文，就有機會抽好禮。年節攤位現場亦推出消費滿額贈禮活動，數量有限送完為止，詳情可至粉絲頁查詢。

記者會中同步表揚「2025晴藝獎－手創藝品競賽」前三名得主。金質獎由吳貞慧以《Owl古蹟公仔》奪得，作品結合象徵智慧與平安的貓頭鷹與熱蘭遮城、孔廟、赤崁樓等台南古蹟意象，展現濃厚在地特色；銀質獎吳佳陽《馳遠千里•駿躍本壘》，將馬與棒球精神結合，並巧妙把馬尾設計為捲尺，兼具創意與實用；銅質獎吳林麗蘭《以蘭為行•以旅為詩》，把蘭花元素融入旅行吊牌設計，傳遞優雅與力量的生活美學。

勞工局就業促進科長沈淑敏表示，除年節市集外，晴天坊在台南市內26處熱門景點設有常態展售櫃位，包括仁德、關廟、東山、新營等服務區，以及赤崁樓、安平樹屋、德陽艦園區、台江國家公園管理處展售館、七股遊客中心成功鹽體驗館等地，並進駐多家飯店與特色店家。歡迎民眾走春之餘，以實際行動支持夥伴們的創作能量。相關洽詢可電06-2991111轉8068或6786。