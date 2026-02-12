「春節降雨熱區」一次看　除夕冷空氣影響降溫

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

小年夜前各地溫暖舒適，僅東南部有零星降雨，除夕至初三東北季風影響，北台灣降溫，降雨機率增加，預計要到初四才會回暖，中南部則要留意日夜溫差大。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天到小年夜前都是溫暖天氣，白天微熱，西半部日夜溫差大。明天僅宜花東有零星短暫雨，周六至下周日花東及恆春有零星雨。

▲明天天氣概況。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，下周一除夕鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，感受濕涼，其他早晚亦涼，預計影響到初三，除夕及初一桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，台東、恆春地區及竹苗山區有零星雨，其他地區多雲到晴，初二至初三基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，他表示，明天清晨竹苗、南投山區仍有10度以下低溫，白天溫暖，除夕起東北季風影響，北部及東北部溫度約14至15度，中南部日夜溫差大，初四會稍微回暖，但後續可能還有冷空氣影響。

林定宜也說，明天清晨中南部有局部霧或低雲，明天晚間至下周日回暖期間，金馬地區整天、中部以北夜晚至上午也有低雲或霧，提醒民眾交通往返要留意。

