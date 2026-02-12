南投焚化爐計畫將嚴審　彭啓明：建議先做好垃圾減量

▲彭啓明建議南投，垃圾減量先從破袋檢查做起，未來也會嚴審焚化爐申請案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

南投縣長許淑華規劃在名間鄉興建焚化爐引發爭議。環境部長彭啓明（12日）表示，未來若審查時，將針對焚化爐的戴奧辛排放量、各式污染物排放是否合乎最新標準予以嚴格審查。而目前南投資源回收率僅58%，若提高到和台北市一樣的71%，估一年可減少1萬噸垃圾，建議南投先從破袋檢查做起。

環境部今天舉行「馬上循環 轉廢為寶」記者會，彭啓明呼籲國人掌握春節「回收三重奏」，包括「放對位置，精準分類；危險隔離，守護前線；惜物傳承，舊物重生」，特別提醒不要把瓦斯罐、行動電源混在垃圾中並丟入垃圾車，以免爆炸而危及清潔隊員。

針對南投縣規劃在名間鄉興建焚化爐，由於名間鄉是茶鄉，恐影響下游用水與茶葉安全，引發在地居民、民進黨籍議員、鄉長反彈。彭啓明強調，因為規劃地點屬於特定農業區，會跟農業部一樣，做好嚴格把關工作。

彭啓明指出，蓋焚化爐屬於地方事務，目前環境部還沒看過任何申辦焚化爐的計畫書，因為蓋焚化爐的一小塊土地屬於特定農業區，若要變更得送到內政部的中央區委會審查，環境部跟農業部都會嚴格審查，而環境部主要把關戴奧辛排放量、各式污染物排放是否合乎標準，因為南投屬於新蓋的焚化爐，會用最新與最嚴格標準來審查。

彭啓明進一步表示，目前南投的資源回收率僅有58%，在全國倒數第五，和第一名的台北市71%有明顯差距，若南投縣將回收率提高到71%，目前每年約9.7萬噸垃圾，預估可減少約1萬噸，而最好的作法就是從源頭減量做起，建議先實施「破袋檢查」，減少民眾將回收物、廚餘與一般垃圾混合，才能提高回收率並減少垃圾。