林美燕攜手長載實業送暖　360份年菜慰勞警消

▲台南市議員林美燕攜手長載實業捐贈360份年菜禮盒，慰勞春節值勤警消。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節將至，第一線警消仍須堅守崗位守護市民安全，台南市消防局12日上午10時30分，在台南市警四分局一樓廣場舉行年菜捐贈儀式，由市議員林美燕引介，媒合在地績優廠商「長載實業股份有限公司」董事長陳秀換，慷慨捐贈360份年菜禮盒，慰勞春節期間輪班值勤的警察、消防及社區巡守人員。

長載實業創立於1996年，主要經營模具及塑膠製品製造，是國內知名優良企業。陳秀換平日熱心公益，體恤警消人員在歲末年終仍需執勤，無法與家人團圓，因此特別準備即熱即食年菜禮盒，讓同仁在繁忙勤務中，也能簡便享用熱騰騰餐食，補充體力。

本次捐贈儀式由消防局林專門委員德興代表受贈，並回贈感謝狀，感謝企業善行義舉。消防局長楊宗林表示，年節期間警消人力本就吃緊，加上餐飲業多數休假，用餐更加不便，感謝林美燕議員長年積極媒合社會資源，提供實質支持與溫暖，全體同仁將更加努力落實春節公共安全維護工作。

林美燕表示，長載實業秉持「取之社會、用之社會」精神投入公益，希望透過這次捐贈發揮拋磚引玉效果，讓更多企業與民眾關注基層警消辛勞，共同為社會注入更多正向能量。