台南蜜棗空運星國連4週熱銷　開市即秒殺

▲台南蜜棗連續4週空運新加坡，每週銷售突破800公斤。（圖／童振源臉書，下同）

記者林東良／台南報導

台南優質蜜棗成功拓展新加坡高端水果市場，憑藉穩定品質與產地優勢，已連續4週以空運方式出口星國，銷售表現亮眼，產品透過「新台灣館」進駐當地指標性高端百貨大葉高島屋，上架後買氣暢旺，每週銷售量突破800公斤，開市後迅速完售，成為當地消費者年節期間爭相選購的人氣水果。

駐新加坡代表處童振源大使指出，台南蜜棗在當地市場銷售穩定，顯示台灣農產品在品質與品牌形象上的競爭力。不少消費者主動詢問到貨時間，甚至提前到場等候，回購情況穩定，口碑逐步累積。

台南市政府表示，台南地區日照充足、氣候溫暖，為蜜棗生長提供良好條件。果實外型飽滿、色澤鮮亮，口感清脆多汁、甜度表現穩定，符合高端市場對品質與外觀的嚴格要求。連續4週、每週銷售逾800公斤的成績，也反映出產地管理與海外通路布局的成熟度。

為確保鮮度與品質，此次出口全程採空運直送，並搭配冷鏈保鮮機制，從產地採收到海外上架緊密銜接，縮短運輸時間，維持最佳風味。

市長黃偉哲表示，市府長期輔導果農進行品種改良與精緻化管理，推出「新蜜王」、「雪麗」等特色品種，並透過分級選果、標準化包裝及精準採收流程，讓每批出口產品符合國際市場規格，提升台南農產在海外高端通路的能見度。

市府強調，未來將持續與駐外單位及海外通路深化合作，強化品牌行銷與市場拓展，推動更多優質農產品走向國際。台南蜜棗連續穩定銷售、快速完售的表現，