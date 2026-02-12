超狂尾牙「平均每人20萬↑」！蔡尚樺爆：13%員工年薪破1千萬

▲蔡尚樺。（圖／翻攝自FB／蔡尚樺）



記者鄺郁庭／綜合報導

量化交易公司「優式資本」（UC Capital）因標下大谷翔平紀念球聲名大噪，去年尾牙，46名員工平均都有20萬起跳的獎金，令人羨慕。今年二度成為優式資本尾牙主持人的蔡尚樺今（12）日透露，54位正式員工中就有7位年薪破千萬，現場獎金直逼1800萬，平均每人至少可分到20萬元，頭獎還一人獨得100萬，「沒有最狂！只有更狂！」

蔡尚樺在貼文中寫下，「第二年主持優式資本尾牙，54位正式員工就有7位千萬年薪，到底是含金量多高的公司！」短短一句話先震撼全場。她接著形容尾牙規模，「尾牙大撒幣更是無極限～～～沒有最狂！只有更狂！！！不僅現場人人有獎，獎金直逼一千八百萬，平均每人至少都有20萬以上，頭獎更是一人獨得一百萬！！！！！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

發30萬購屋補貼獎金 狂加碼8次抽百萬

不只現金獎金驚人，公司還加碼照顧買房員工。蔡尚樺透露，「更扯的是，今年買房的同仁，公司通通再發30萬購屋補貼獎金」，讓她忍不住說「我真的全程都處於目瞪口呆不敢相信」。

高潮還在後頭。她點名老闆在加碼環節完全嗨翻，「抽完一百萬！再加一百萬，然後又脫稿演出再加了一百五十萬」，而且是「不停加碼8次！」她感嘆，「這種帶頭往前衝，不停加碼8次！發紅包不手軟的Boss誰不想要啊啊啊！」

最後她也收到驚喜，「除了主持費之外，又在台上突然給我大驚喜，多給我八萬大紅包」，讓她直呼「完全狠狠體會到優式資本的夥伴有多幸福」。此外，現場表演陣容同樣豪華，「職籃職棒最頂尖的啦啦隊全員到齊，除了Passion Sisters還有Formosa sexy，就連韓籍啦啦隊金度兒和李丹妃也都全程陪到尾不間斷熱力應援」，讓超多人羨慕炸。

老闆曾任「摩根大通資產管理部分析師」

事實上，44歲的劉興漢（Andre Liu）曾任摩根大通資產管理部分析師，2010年離職後，投入量化分析領域，2021年從另一間公司TripodStar拆夥，獨立經營「優式資本」。他是該公司的唯一所有人，透過各種數據驅動及演算法策略，交易大量股票、指數股票型基金（ETF）及衍生性商品。

劉興漢向《彭博社》展示的內部紀錄顯示，2021年以來，該公司年均內部收益率為51%。他透露，若不含借款，「優式資本」擁有大約150億新台幣的流動資產，採取3倍槓桿等靈活交易策略，包括ETF、股票、選擇權與指數期貨。

舉例來說，由於川普關稅影響，台股加權指數4月7日重挫9.7%，但「優式資本」前一晚就已經料到，並與團隊制定交易策略，因應股市暴跌。 ETF若發生拋售，導致跌破淨值時，該公司會反其道而行，低價買進ETF，贖回實體股票後，賣出套利。他表示，這種交易的風險很小，「恐慌和動盪越大，我們的發揮空間就越大。」