結合森林療癒與部落文化　台東「自然醒慢活祭」獲國際永續認證

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府自2021年起舉辦全台最大型官方身心靈療癒活動「自然醒慢活祭」，持續深化永續治理與慢經濟發展，去年以「淨心慢旅行—鸞山森林療癒秘境之旅」為核心，向BSI英國標準協會申請「ISO 20121永續性活動管理系統」認證，順利通過審核並取得國際認證，展現台東推動永續活動管理的具體成果。12日於二月份縣務會議暨擴大主管會報中，由社會處長陳淑蘭將證書呈獻給縣長饒慶鈴，象徵縣府推動永續政策再創新里程。

台東縣長饒慶鈴表示，「淨心慢旅行」以鸞山森林文化博物館自然場域為核心，結合在地人文與山林特色，規劃包含「生態廊道」、「生態身」、「遇見心林」、「原民風味料理」、「時光森林：溫柔的歌，輕輕的唱」及「種樹．分享」等多元沉浸式體驗，串聯森林生態、部落文化、身體覺察、藝術療癒與原民飲食文化。活動並邀請金曲歌王王宏恩分享歌謠故事，打造完整且深刻的一日森林療癒旅程，讓參與民眾深刻感受自然與文化共融的魅力。

活動全程由鸞山森林文化博物館館長阿力曼與台東在地師資群共同帶領。阿力曼館長於活動中分享，「我們來到這裡，是向大自然學習、與自然共生共榮；我們只是借用、借過，要把更好的環境留給下一代。」此一理念也成為本次導入永續管理制度的重要核心精神，並透過系統化管理落實於活動各環節。

社會處長陳淑蘭指出，縣府在導入永續管理制度過程中，結合工業技術研究院專業協助，將永續標準系統性融入活動規劃與執行流程，實際推動共乘出行、自備餐具、低碳佈置、採用在地食材及推廣在地文化等行動，具體實踐慢經濟與永續觀光發展方向，也提升活動整體環境友善與社會責任效益。

台東縣政府表示，《自然醒慢活祭》取得ISO 20121國際認證，不僅是台東推動永續活動管理的重要里程碑，也為未來文化、觀光及大型活動導入永續治理模式奠定關鍵基礎。未來縣府將持續攜手在地社群與專業單位合作，發展兼顧環境友善與文化深度的活動型態，帶動地方產業、文化觀光與永續旅遊並行發展，讓台東成為兼具自然療癒與永續實踐的示範城市。