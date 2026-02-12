和泰大金勇奪台灣企業永續三大獎

圖、文／和泰大金提供

如何把永續，做成企業的長期競爭力

當永續不再只是企業形象工程，而成為影響經營韌性與長期競爭力的關鍵指標，真正的差異，在於能否將永續內化為治理制度與日常決策。2025年「台灣企業永續獎（TCSA）」揭曉，和泰大金一舉勇奪「永續報告書獎」、「職場福祉領袖獎」，同時由會長蘇一仲榮獲個人最高榮譽「永續傑出人物獎」，成為少數能在制度治理、人本實踐與領導視野三個層次，同時獲得肯定的企業。

永續，企業治理的底層邏輯

對和泰大金而言，永續從來不是附屬於營運的專案，而是企業治理的核心結構。早在ESG尚未成為顯學之前，和泰大金即以前瞻視角，將環境永續、社會責任與誠信治理納入經營主軸，並持續以國際標準自我檢視。

在制度面，和泰大金長期對齊TCFD、SASB、SDGs等國際框架，完整揭露氣候風險、能源使用、供應鏈管理與減碳路徑，並完成ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查第三方查證，讓永續不只是宣示，而是可被追蹤、可被驗證的管理機制。這種高度透明與系統化的治理能力，正是其獲得「永續報告書獎」的重要關鍵。

從空調減碳，到帶動產業轉型

在環境面向，和泰大金深耕空調產業多年，選擇以技術與規模回應全球減碳挑戰。從高能效變頻空調、VRV系統，到率先導入R32新環保冷媒，推動產業從高耗能走向高效率，全球累積減碳效益相當於種下逾二億棵樹，不僅降低碳排放與節省能源，也實質帶動整體產業升級。

和泰大金全方位透過VRV系統、冰水主機、空調箱（AHU）與AI智慧能源管理平台，協助企業即時掌握能耗數據、優化設備效率、降低營運風險，讓永續不再只是省成本，而是可量化、可管理、可複製的營運效益。

人本職場，才是企業韌性的起點

永續不只是環境議題，更是「人」的議題。和泰大金深信，沒有健康且穩定的員工，就沒有企業的長期競爭力。

早在2011年，和泰大金即優於法規設立健康促進單位「美生中心」，整合健康風險評估、醫療諮詢、心理輔導與EAP員工協助方案，從身體、心理到工作環境，系統性照顧員工福祉。多年來，人均病假維持低點、員工留任率穩定高於產業平均，讓健康職場不只是福利，而是經營成果的一部分。

在硬體環境上，和泰大金更是全台唯一擁有兩棟皆取得WELL健康建築鉑金級認證的企業，從空氣品質、水質、照明、聲環境到心理舒適度全面優化，打造兼顧效率與身心健康的國際級職場環境。這樣的人本治理實踐，也讓和泰大金獲得「職場福祉領袖獎」、「健康職場標竿獎」銀獎的高度肯定。

蘇一仲會長：把永續變成長期承諾

在這套永續治理架構背後，關鍵仍在於領導者的視野與定錨。蘇一仲會長長期推動永續，不僅著眼於短期績效，更將企業責任視為對社會與下一代的承諾，並能持續將理念轉化為制度與行動，這也是其榮獲「永續傑出人物獎」的重要原因。他強調，永續不是風潮，而是一條需要長期投入的路；唯有同時把治理制度、人本職場與低碳轉型做到位，企業才能在高度不確定的環境中，維持信任與韌性。

榮耀之後，是更長的路

永續不只是企業對社會的承諾，更是對未來經營風險的回應。和泰大金從健康職場出發，將人本治理落實於制度與環境，並以科技推動低碳轉型，逐步建立一套可被驗證、可被複製的永續經營模式。這條路走得慢，卻走得遠，讓企業在高度不確定的環境中，始終持續向前邁進。



