技能奧運國手魂斷輪下　男大生遇死劫！師悲：他是最優秀學生

▲不幸喪生的23歲蘇姓哥哥，是代表台灣征戰國際的「技能國手」，去年才在法國里昂「國際技能競賽」發光發熱，奪下優等殊榮。（圖／翻攝台中市教育局臉書）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中市烏日區溪南橋昨（11日）發生一起慘重交通意外，造成勤益科技大學一對蘇姓雙胞胎兄弟一死一重傷。其中不幸喪生的23歲蘇姓哥哥，是代表台灣征戰國際的「技能國手」，2024年才在法國里昂「國際技能競賽」發光發熱，奪下優等殊榮，卻不幸在農曆年前夕遭遇死劫，令校園師生與親友悲慟難以接受。

蘇姓哥哥在2024年9月代表台灣前往法國里昂，參加被譽為「技職界奧運」的第47屆國際技能競賽，他在強敵環伺的「CNC銑床」職類中脫穎而出，獲得優勝肯定，展現精湛技藝。

曾教過蘇姓哥哥三學期的機械系老師在得知噩耗後悲痛萬分，老師透露，蘇姓同學每一門課不論是上課、平時出席與考試成績，都表現得相當優秀，讓人印象深刻；現在手機裡至今仍存著與蘇姓同學的合照，蘇姓同學也曾分享擔任國手、出國比賽，以及為了拍宣傳照，找造型師打理等心路歷程。

校方指出，蘇姓同學不僅是技職之光，其陽光、努力向上的形象，常出現在校方對高中職招生的宣傳品中，是學校的驕傲。

對於這名優秀學子的殞落，該名老師不捨地表示，蘇同學是一位年輕有活力、又努力向上的學生，噩耗傳來真的令人遺憾，「願逝者安息，傷者早日康復」。