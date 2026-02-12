　
    • 　
>
社會焦點

技能奧運國手魂斷輪下　男大生遇死劫！師悲：他是最優秀學生

▲蘇鴻慶。（圖／翻攝台中市教育局臉書）

▲不幸喪生的23歲蘇姓哥哥，是代表台灣征戰國際的「技能國手」，去年才在法國里昂「國際技能競賽」發光發熱，奪下優等殊榮。（圖／翻攝台中市教育局臉書）

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中市烏日區溪南橋昨（11日）發生一起慘重交通意外，造成勤益科技大學一對蘇姓雙胞胎兄弟一死一重傷。其中不幸喪生的23歲蘇姓哥哥，是代表台灣征戰國際的「技能國手」，2024年才在法國里昂「國際技能競賽」發光發熱，奪下優等殊榮，卻不幸在農曆年前夕遭遇死劫，令校園師生與親友悲慟難以接受。

蘇姓哥哥在2024年9月代表台灣前往法國里昂，參加被譽為「技職界奧運」的第47屆國際技能競賽，他在強敵環伺的「CNC銑床」職類中脫穎而出，獲得優勝肯定，展現精湛技藝。

曾教過蘇姓哥哥三學期的機械系老師在得知噩耗後悲痛萬分，老師透露，蘇姓同學每一門課不論是上課、平時出席與考試成績，都表現得相當優秀，讓人印象深刻；現在手機裡至今仍存著與蘇姓同學的合照，蘇姓同學也曾分享擔任國手、出國比賽，以及為了拍宣傳照，找造型師打理等心路歷程。

校方指出，蘇姓同學不僅是技職之光，其陽光、努力向上的形象，常出現在校方對高中職招生的宣傳品中，是學校的驕傲。

對於這名優秀學子的殞落，該名老師不捨地表示，蘇同學是一位年輕有活力、又努力向上的學生，噩耗傳來真的令人遺憾，「願逝者安息，傷者早日康復」。

02/10 全台詐欺最新數據

379 3 8485 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／獲特赦　老母滿頭白髮拄拐杖：謝謝總統
快訊／大學女教授倒臥停車場　送醫不治
快訊／獲特赦！　劉老太太簽收證明書
特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次
快訊／割頸案定讞！乾哥判12年、乾妹11年
快訊／三金范宗沛心肌梗塞猝逝

快訊／悶死腦麻兒獲特赦！　老母滿頭白髮、拄拐杖現身：謝謝總統

快訊／台中某大學女教授倒停車場無呼吸心跳　送醫搶救不治

快訊／老母「悶殺照料50年腦麻兒」獲特赦！　北檢證明書完成送達

特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次

技能奧運國手魂斷輪下　男大生遇死劫！師悲：他是最優秀學生

快訊／新北少年割頸案定讞！「乾哥12年、乾妹11年」

國際刑警駐外聯絡官去年逮167名境外逃犯　劉世芳視訊慰勉

快訊／台中女騎士撞前車倒地又遭輾　頭部鮮血狂流搶救中

+886、+86別接！屏東執行署揭9類詐騙來電　籲守住3不原則

80歲老母「嘴塞紅包」悶殺腦麻兒獲特赦！　判決書曝悲慘故事

