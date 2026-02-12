　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北少年割頸案定讞！「乾哥12年、乾妹11年」

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，最高法院12日下午駁回檢辯雙方上訴，維持二審判決的刑度，郭姓乾哥有期徒刑12年、林姓乾妹有期徒刑11年定讞。本案一審判決乾哥有期徒刑9年、乾妹有期徒刑8年，案件上訴二審後，高等法院去年12月底加重2人刑度，但家屬不接受，情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」，崩潰哭著出法庭。

▲新北少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新北少年割頸案定讞，楊爸爸楊媽媽二審當時不滿高院輕判2名兇手12年與11年。（圖／記者吳銘峯攝）

本案發生於2023年12月25日中午，新北市某高中附設國中部15歲楊姓國三男學生，要求一位到班上找朋友串門子的別班林姓女同學離開教室，以免打擾同學午休。林姓少女覺得受委屈，找15歲郭姓「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，涉嫌持預藏的彈簧刀朝楊姓男學生割頸狂刺10刀，被害人大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間回天乏術。

案件由新北地方法院一審審理，新北地院2024年9月間依照「殺人罪」，將郭姓乾哥判處有期徒刑9年、林姓乾妹有期徒刑8年。全案上訴第二審，高等法院2024年12月初首度開庭審理，當時被害人楊姓同學的父母均出庭應訊。庭訊結束後2人接受記者訪問時強調，郭、林2人毫無悔意。

二審於2025年12月底宣判，採不公開宣判。楊爸爸楊媽媽在法庭內聽判時，就在庭內情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」，崩潰哭著出法庭。2人隨後在庭外召開記者會，楊爸爸哭著說「今天的判決真的讓我覺得台灣的司法已死，少事法把我打的遍體鱗傷，我沒辦法接受這種判決。我講難聽點，他們一直用少事法將我打悶棍，還要叫我不准出聲，那我們怎麼辦阿？然後又這樣判決，我可以接受嗎？沒辦法接受。」

楊媽媽也說「別人囝仔死不完！」「不行把所有的責任都推給修復式司法，修復式司法是要修復我們什麼，我們孩子命都沒有了，你現在跟我們談修復式司法，怎麼修復阿？怎麼把我們孩子的生命，從一個好好活潑的生命，修復成一個腫脹、經過解剖...一路一路地在法庭上羞辱我們被害人家屬，怎麼修復？要怎麼修復？修復他們吧，全部都在修復他們阿，沒有在談修復我們的事情啊。」

全案上訴第三審後，最高法院速審速結，於12日駁回檢辯雙方上訴，全案就此定讞。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

法律人權國三割頸少年事件處理法最高法院乾哥乾妹修復式司法

讀者迴響

