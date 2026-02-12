特赦公布即生效！老母悶殺腦麻兒「免刑不免罪」　行憲以來第8次

記者黃哲民、黃資真／台北報導

8旬婦人林劉龍子照顧因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺致癱瘓在床的兒子長達50多年，心力交瘁下於2023年5月12日悶殺兒子，一審法官判處2年6月，今(12日)總統賴清德批示在農曆年前特赦，按照法令程序，在總統公布特赦令的第一時間，林婦特赦即已生效，也是我國行憲以來第8次特赦。

▲林婦悶殺腦麻兒判2年6月，總統賴清德今批准特赦。（圖／記者邱中岳翻攝）



事實上總統府公布特赦令時，林婦即已獲得免刑生效，特赦證明書只是個憑證，但按照法定程序，總統府官網在今天2月12日公布特赦令，公文會轉送法務部，由法務部製作特赦證明書給北檢，北檢目前已立即派專人送達林劉老太太簽收。之後，北檢執行科依赦免法，免除林劉老太太刑之執行，免予發監，不過是「免刑不免罪」。

1961年10月，時任總統蔣中正特赦犯下過失致死，但從事敵後工作獲不少戰功的蔡興；1965年11月，特赦因發表「台灣自救宣言」被判刑的台大政治系教授彭明敏；1990年5月，時任總統李登輝特赦「美麗島事件」27人。

第4次特赦是在2000年12月10日「國際人權日」，時任總統陳水扁特赦因被控搶劫銀樓後被認定為冤案的蘇炳坤、臥軌抗爭的工運人士曾茂興，以及19名因宗教因素拒服兵役而被判刑者共21人；2007年6月特赦「白米炸彈客」楊儒門。

14年後，時任總統蔡英文在2021年5月，特赦被控持土造長槍捕獵野生保育類動物的布農族原住民獵人王光祿，當時是考量王光祿狩獵是為供罹病的家人食用，且狩獵自用也經大法官認為屬原住民傳統文化範疇；2022年4月，蔡英文特赦以漢光演習加菜金核銷餐費的陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平與侍從士張淯森，以感念國軍官士兵保家衛國的貢獻及國軍眷屬的奉獻。