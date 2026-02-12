瓦斯爐乾燒濃煙狂竄　南消七大隊籲「人離火熄」保平安

▲南區民宅廚房瓦斯爐乾燒冒煙，消防人員及時排除險情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



春節將至，家家戶戶忙著備年菜，廚房用火頻率大增。台南市政府消防局提醒民眾，烹調時務必牢記「人離火熄」，避免因一時疏忽釀成火災。



消防局指出，12日上午8時許，119勤指中心接獲通報，南區新建路52巷一處民宅冒出濃煙，立即派遣德興分隊前往查看。消防人員到場後發現，該民宅3樓飄出濃烈燒焦味，經聯繫里長與屋主後進入屋內，確認為廚房瓦斯爐正在乾燒，濃煙不斷竄出。消防人員隨即關閉爐火與瓦斯桶開關，所幸未造成進一步損害。



事後消防人員也向周邊住戶加強宣導居家用火安全觀念，提醒民眾選用具備「熄火安全裝置」、「溫度感知功能」或「異常遮斷功能」的爐具設備，並強調烹調時切勿離開現場，確實做到「人離火熄」，才能有效降低火災發生風險。



消防局第七大隊大隊長石家源表示，居家煮食不慎案件時有所聞，尤其農曆年節前後，民眾在家開火時間變長，更應提高警覺。只要短暫離開爐火旁，就應立即關閉火源，避免乾燒造成更大損失。



消防局長楊宗林指出，火災預防與安全意識同樣重要，建議家戶裝設住宅用火災警報器，一旦發生異常能及早示警，爭取寶貴逃生時間。消防局將持續強化防火宣導與專業救災能量，守護市民生命財產安全。



市長黃偉哲也提醒，家中若有長者或幼童等行動較慢成員，更應特別注意居家安全，務必安裝住宅用火災警報器，多一分準備，就多一分保障，讓大家都能平安迎新春。