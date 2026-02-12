　
密醫幫客「入珠、龜頭整形」！　驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

▲▼泰「陰莖增大」密醫學歷僅小學！跟獄友學的。（圖／翻攝自khaosod）

▲被逮密醫自爆，技術全是在監獄服刑時向獄友學來的。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國警方12日逮捕一名38歲密醫，他涉嫌在春武里府的住處非法替客人進行入珠、注射填充劑等陰莖增大術，然而他的學歷只有小學6年級，所有「技術」竟是在監獄服刑期間向獄友學來的，出獄後大膽開業長達2年，每月賺進近5萬泰銖（約新台幣5萬639元）。

根據Khaosod報導，泰國警方12日前往春武里府是拉差縣一處民宅執行搜索。警方逮捕了38歲的塔納，並在現場查獲他正在替一名客人進行陰莖增大注射。

現場查扣的證物數量驚人，包括683顆大小不一的圓形玻璃珠、5盒填充劑、生理食鹽水、136支手術刀片、注射針筒、縫合用針及其他相關器材，總計超過977件物品。警方以「未經登記及許可從事醫療執業」和「未經許可經營醫療機構」等2項罪名將他逮捕。

據了解，警方是接獲民眾檢舉，有人透過TikTok帳號「ช่างบิว โมดิฟาย」招攬生意，提供入珠、陰莖增大注射、包皮切除、龜頭整形等服務。由於施作者並非合格醫師，場所也未經核准為醫療院所，這類手術可能導致發炎、感染，甚至影響日常生活功能。

調查發現，塔納會在住處替客人提供服務，被警方查獲當時，他正在臥室內替客戶進行陰莖增大注射，現場完全缺乏符合衛生標準的醫療設備。面對警方偵訊，塔納坦承自己沒有醫療執業執照，場所也未取得醫療機構許可。他表示，自己僅有小學6年級學歷，關於入珠和陰莖增大手術的知識，全都是在監獄服刑期間從獄友那裡學來的。

塔納向警方透露，出獄後他便開始經營這門生意，收費標準為植入珍珠每顆500泰銖（約新台幣506元）、注射填充劑每cc收1700泰銖（約新台幣1721元）、注射一支10cc蜂蠟2000泰銖（約新台幣2025元）、包皮切除或提升敏感度手術6000泰銖（約新台幣6076元）、龜頭整形6500泰銖（約新台幣6583元），若要修復他處失敗手術則收費1萬泰銖（約新台幣1萬127元）。

他開業已2年，每月接待7至8名客人，平均月收入達4萬至5萬泰銖。此外他還透過網路販售入珠套組及器材，每套售價1500泰銖（約新台幣1519元）。

 
密醫幫客「入珠、龜頭整形」！　驚爆學歷僅小學：全跟獄友學的

