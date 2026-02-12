行動電源又爆炸「恐怖起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

▲網友指稱，行動充電器爆炸。（圖／翻攝Threads）



網搜小組／劉維榛報導

自帶插頭行動電源又發生爆炸！有網友指控，行動充電器竟在家中突然爆炸起火，整面牆被燒到焦黑，畫面怵目驚心，所幸無人傷亡。事件曝光後掀起討論，消防人員直指「自帶插頭」款式風險高。對此，PHILIPS代理商雙全國際緊急回應，若查證屬實絕不卸責。

一名女網友在Threads指出，使用3年的飛利浦行動充電器竟然在家裡爆炸起火，整個牆面焦黑一片，她心有餘悸直呼「火災產生的灰燼可以從四樓瀰漫到二樓！」

最後，原PO表示，所幸沒有人受傷，「平安就好，但還是要給大家警惕行動充電器的風險性。」

事實上，一名消防人員也在Threads提醒，「這真的一直發生欸，真的AC轉DC，自帶插頭的行動電源，別買！」

儘管該貼文事後遭到刪除，仍有網友轉貼到爆料公社引發討論，「自帶插頭的，最多只能用在平面插座，從正上方插下去，自身重力剛好把插座兩針下壓那種環境，掛在牆壁上，重力是垂直於插座方向，久了很容易鬆掉」、「帶短線插頭的行充一律不要用」、「自帶可摺疊插頭的行動電源，都有機率燒起來」、「只要是插頭式行動電源都有風險，要慎選啊」、「自帶插頭的不要用…講N次了」。

爆炸真相未明 代理商承諾若屬實必負責



對此，PHILIPS行動電源代理商雙全國際特此說明，第一時間主動聯繫當事人並持續追蹤，同時指出僅憑照片無法確認是否為自家產品，將爭取取得實體鑑定，並強調產品通過BSMI與NCC雙認證，呼籲消費者無須恐慌，若查證屬實絕不卸責。

代理商雙全國際完整聲明如下：



1. 雙全國際於獲悉第一時間即嘗試聯繫該用戶，雖目前尚未收到回覆，但我司仍秉持負責任態度，將持續追蹤並主動提供後續一切必要之協助。



2. 初步由照片判讀，無法完整評斷為敝司產品。我們將積極爭取取得實體產品，並由技術部門進行嚴謹鑑定。



3. PHILIPS 全系列行動電源均通過經濟部標檢局 (BSMI) 及國家通訊傳播委員會 (NCC) 雙重認證，電芯與安全設計皆符合國家標準，消費者安全保障無虞，無需恐慌。



4. PHILIPS嚴正聲明捍衛品牌商譽，若查證確實為本公司產品造成，一定負責相關責任。



5. 煩請聯繫LINE 客服 ID: @doublelife-mall 與PHILIPS 客服 0800-058-008。